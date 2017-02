Martín Ramos ya conoce de estas transiciones, de pensar en la Liga Argentina y a la vez en un torneo internacional, como ahora el Sudamericano de Clubes. Es que UPCN San Juan Voley afrontará esta semana el último weekend de la fase regular e inmediatamente después viajará a Brasil. “Lo mejor que nos puede pasar es sumar los seis puntos en la Liga y aprovechar ese envión en el Sudamericano”, dijo el central.

“En general, cuando llega la fecha cuesta separar todo, pero ya estamos acostumbrados. Lo importante es mantenerse focalizados en cada objetivo”, señaló Ramos.

UPCN marcha en el segundo puesto de la tabla y deberá afrontar dos partidos de visitante. El jueves se medirá ante Ciudad Voley y el sábado visitará a Deportivo Morón. Sin descanso, inmediatamente después partirá a Montes Claros, Brasil, para jugar el Sudamericano del 21 al 25 de febrero.

“Ciudad tiene un buen equipo y lo está demostrando; y Morón tiene chances de entrar a Play Off, así que tendremos estar concentrados y hacer nuestro juego. Después veremos cómo quedamos en las posiciones finales. Lo importante será sumar los seis puntos”, indicó.

Ramos, que en el último partido fue máximo anotador ante River, con 12 puntos, dijo que ese encuentro le devolvió gratas sensaciones. “Venía de juegos en los que no me había sentido bien, en el que las cosas no me habían salido como me gustan. Contra River sentí que eso cambió y en lo personal fue muy positivo porque tengo que estar a pleno para el Sudamericano”, confesó el central.