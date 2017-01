Si el calor, el polvo en suspenso y el barro fueron los ingredientes en el ‘aperitivo’ de la primera etapa, ayer los participantes de la 39na edición del Rally Dakar se encontraron con el mismo menú en la segunda jornada, que unió Resistencia, Chaco, con San Miguel de Tucumán, en la que los sanjuaninos Alberto Ontiveros y Gastón Pastén completaron para seguir en carrera mientras que hubo cambio de liderazgo en las cinco categorías.



En motos, Alberto ‘Puchi’ Ontiveros concluyó en el puesto 75 de la clasificación de la etapa, a 58 minutos y 12 segundos del más rápido, el actual campeón Toby Price.



Con esta actuación, el piloto sanjuanino al mando de la Beta #83, escaló en la clasificación general también hasta el puesto 75, mejorando 16 posiciones respecto al debut.



“Fue una etapa muy complicada porque el suelo era muy raro. Por partes era duro, en otros fesh-fesh y en otros unos pozos de barro terribles que se convertían en jabón para la moto, a la que no podías tener quieta.



La encaramos tratando de estar muy concentrados porque hubo mucha navegación, con controles de velocidad y bifurcaciones. Lo bueno es que no me golpeé y la moto está bien, por lo que estoy contento y me siento bien”, resumió el ‘Puchi’ respecto a los 803 kilómetros recorridos, con 275 de carrera.



El segundo día de carrera se presentó más complicado para Gastón Pastén, el piloto sanjuanino en la categoría autos, porque el barro terminó afectando a la Hilux #371, debido a que se rompió el alternador y terminó el día en el puesto 70, a 4h32m21s del más rápido, el francés Sebastien Loeb (Peugeot).



Pastén fue llevando un buen ritmo hasta el tercero de los 5 puestos de control, pero el barro acumulado afectó al alternador y el tiempo en reemplazarlo determinó que llegara al vivac en Tucumán cerca de las 22.

COPETTI, EN CUATRICICLOS



Además del liderazgo de Loeb en autos y de Price en motos, aprovechando ambos que fue un especial en el que la velocidad tuvo su factor importante de influencia, en cuatriciclos el nuevo puntero es el argentino Pablo Copetti, quien reconoció que no tenía previsto ‘atacar’ en esta etapa “pero al final el corazón pudo más”.



En camiones, el holandés Martín Van Den Brink se alzó con la etapa y pasó a mandar en la clasificación general, mientras que el argentino Federico Villagra, se mantiene en un expectante séptimo puesto en la clasificación general.



Finalmente, entre los ultralivianos UTV, el chino Mao Ruijin triunfó en el especial y pasó a liderar la general.

Protagonistas



SEBASTIEN LOEB / LÍDER AUTOS



“Hemos logrado hacernos con el liderato del rally, lo cual demuestra que nuestro ritmo es bueno, en comparación con los demás.



Mañana (por hoy) nos toca abrir la pista y vamos a tratar de hacer un buen trabajo. Es más difícil, claro está, esperemos que no haya demasiado fuera de pista”.

TOBY PRICE / LIDER MOTOS



“No había problemas de navegación, pero las condiciones eran difíciles, por el fuerte calor y la gran cantidad de polvo. Fue duro para los pilotos y las motos.



Además, había que tener mucho cuidado con las vacas que atravesaban la pista en ciertos lugares. Estoy más acostumbrado a ver canguros...”.

El desafío de hoy





Hoy, la tercera etapa será entre San Miguel de Tucumán y San Salvador de Jujuy. Habrá 364 kilómetros cronometrados de un total de 780 para las motos, cuatriciclos, autos y UTV, mientras que los camiones transitarán 757 kilómetros, 199 de ellos contrarreloj.



Comenzará aquí el camino cuesta arriba hasta alcanzar en el altiplano boliviano los 3.500 metros sobre el nivel del mar.



MOTOS - Etapa 2



Pos. Piloto País/Marca Tiempo

1 Toby Price Australia/KTM 2h37m32s

2 Paulo Goncalves Portugal/Honda a 3m51s

3 Xavier de Soultrait Francia/Yamaha a 4m06s

4 Sam Sunderland Inglaterra/KTM a 4m19s

5 Pablo Quintanilla Chile/Husqvarna a 4m48s

18 Diego Duplessis Argentina/KTM a 12m03s

75 Alberto Ontiveros Beta/Argentina a 58m12s



General



1 Toby Price Australia/KTM 3h07m17s

2 Paulo Goncalves Portugal/Honda a 2m54s

3 Sam Sunderland Inglaterra/KTM a 3m23s

4 Xavier de Soultrait Francia/Yamaha a 3m41s

5 Pablo Quintanilla Chile/Husqvarna a 4m26s

16 Diego Duplessis Argentina/KTM a 11m59s

75 Alberto Ontiveros Beta/Argentina a 1h05m48s

AUTOS - Etapa 2

1 Sebastien Loeb Francia/Peugeot 2h06m55s

2 Nasser Al Attiyah Qatar/Toyota a 1m23s

3 Carlos Sainz España/Peugeot a 2m18s

4 Giniel De Villiers Sudáfrica/Toyota a 2m19s

5 Nani Roma España/Toyota a 3m22s

13 Orly Terranova Argentina/Mini a 12m42s

70 Gastón Pastén Argentina/Toyota a 4h32m21s

General

1 Sebastien Loeb Francia/Peugeot 2h33m31s

2 Nasser Al Attiyah Qatar/Toyota a 28s

3 Carlos Sainz España/Peugeot a 1m56s

4 Giniel De Villiers Sudáfrica/Toyota a 2m05s

5 Nani Roma España/Toyota a 2m56s

13 Orly Terranova Argentina/Mini a 13m11s

70 Gastón Pastén Argentina/Toyota a 4h55m31s

CAMIONES - Etapa 2

1 Martin Van Den Brink Holanda/Renault 2h37m08s

2 Dmitry Sotnikov Rusia/Kamaz a 2m03s

3 Peter Versluis Holanda/Man a 2m52s

6 Federico Villagra Argentina/Iveco a 3m05s

General

1 Martin Van Den Brink Holanda/Renault 3h07m33s

2 Dmitry Sotnikov Rusia/Kamaz a 3m09s

3 Martin Kolomy R. Checa/Tatra a 3m11s

7 Federico Villagra Argentina/Iveco a 4m06s



CUATRICICLOS - Etapa 2

1 Pablo Copetti Argentina/Yamaha 3h14m29s

2 Alex Dutrie Francia/Yamaha a 5m31s

3 Ignacio Casale Chile/Yamaha a 5m36s



General

1 Pablo Copetti Argentina/Yamaha 3h49m06s

2 Marcelo Medeiros Brasil/Yamaha a 4m20s

3 Alex Dutrie Francia/Yamaha a 5m41s

UTV - Etapa 2

1 Mao Ruijin China/Polaris 3h46m58s

2 Li Dongsheng China/Polaris a 58m18s

3 Leandro Torres Brasil/Polaris a 2h07m27s

4 Santiago Torres España/Yamaha a 2h12m49s