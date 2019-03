Mandan. El equipo de las Colonias derrotó a Huarpes y es uno de los punteros (el otro es el SEC) del Apertura del hockey sobre patines local.





Luego de disputados los partidos del inicio de la programación de la segunda fecha del torneo Apertura del hockey sobre patines sanjuaninos, los equipos de Richet Zapata y SEC quedaron al frente de las posiciones generales, reuniendo el puntaje ideal, esto es dos partidos jugados, dos ganados.



El miércoles por la noche (bien tarde como es costumbre) se desarrollaron los partidos de adelanto de la fecha. SEC, uno de los líderes, le ganó 6-2 a UVT, con goles de Santiago Díaz (3), Matías Sillero, Guillermo Babick y Santiago Serafini. Descontó Franco Pósito (2).



El otro puntero, Richet, derrotó 6-4 a Huarpes, con tantos de Mariano Romero (3), Federico Mura (2) y Maxi Oliva. Para el Cacique lo hicieron Martín Ortiz, Cristian Chávez, Martín Giménez y Bruno Guevara.



A su vez, Aberastain y Concepción empataron 5-5. Para el Naranja convirtieron Leonel Miné (3) y Facundo García (2). Para el equipo de la Villa Mallea hicieron lo propio Mauro Giuliani, Damián Páez, Lautaro Luna, Federico Ortiz y Giuliano Giuliani.



Por último, Banco Hispano se hizo fuerte de local y derrotó 5 a 1 a Media Agua. Los goles hispánicos fueron obra de Mariano Ortiz (2), Octavio Pérez (2) y Gastón Ortiz. Para el perdedor marcó el tanto del honor Iván Ángel.

Goleada. Banco Hispano fue sinónimo de efectividad en la segunda fecha y derrotó a Media Agua por 5-1. Hoy se completa la fecha con cinco partidos.



HOY SIGUEN



Esta noche (siempre desde las 21.45 en todos los casos) se disputarán cinco encuentros que tendrán la siguiente programación: Estudiantil vs. Bancaria; Caucetera vs. Colón; Valenciano vs. Olimpia; B° Rivadavia vs. Unión (en cancha del Azul de Rawson); Social San Juan vs. Sarmiento.



Por otro lado, el domingo (desde las 20.15 en primera división) se jugarán los dos partidos de la primera fecha que fueron postergados oportunamente: Lomas-Hispano y Bancaria-Huarpes.