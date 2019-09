Magia pura. Juan Román Riquelme se ganó por su talento, juego y también por su personalidad, el cariño del mundo xeneize. El futbolista tendrá su partido despedida en la Bombonera, "el patio de su casa".

A cinco años de su retiro, Juan Román Riquelme confirmó ayer su partido despedida. Será en La Bombonera el 12 de diciembre, precisamente el "Día del Hincha de Boca". El máximo ídolo xeneize de los últimos tiempos confirmó mediante una conferencia de prensa los detalles de su despedida como jugador.



"Se va a hacer el 12 de diciembre. Es un día importante para el hincha de Boca, para mí. Va a ser maravilloso volver a la Bombonera. Pasó mucho tiempo... No sé si estoy preparado, para ustedes es fácil, para mí es algo único. Traté de alargarlo lo que más pude para que mi hijo Agustín lo pueda disfrutar. Es la última vez que voy a entrar como futbolista a esa cancha, al patio de mi casa... Yo espero que la gente lo pueda disfrutar", agregó.



Luego, el ídolo agregó: "Tomar la decisión no fue nada fácil. No sé si estoy preparado para volver a entrar a esa cancha en la que viví momentos increíbles. Después veremos si alcanza con un partido o tendremos que hacer uno más".



Una de las personas más importantes en la vida del enganche fue Carlos Bianchi, quien lógicamente estará presente: "Carlos está confirmado. Él tuvo mucho que ver en esto. Me tiene mucho cariño, me quiere más de lo normal. Ahora que está más grande me lo hace saber más seguido. Antes costaba mucho que dijera que me quería o que me tenía cariño. Él sabe lo que yo lo quiero".



Román se mostró emocionado y acompañado de mate y termo con su nombre, el oriundo de Villa Don Torcuato afirmó: "Soñaba ser futbolista de chiquito. Le pedía a mi mamá que me dejara todos los días, porque si iba al colegio no llegaba. Le decía que si era futbolista le iba a poder comprar su casa. Esto es un sueño, jugar en Primera y tener este partido después de haberme retirado hace mucho es maravilloso", contó y opinó sobre los hinchas: "El hincha está loco, no sé por qué les caí tan bien".



Sin anunciar nada referido a la venta de entradas, tampoco confirmó quiénes estarán en su partido despedida: "Será con todos futbolistas del club del 2001 y otro del 2007, el que ganó la Libertadores", contó. Oscar Córdoba, Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Carlos Bianchi, Miguel Russo, Chelo Delgado, Jorge Bermúdez y el Cata Díaz serán algunos de los protagonistas que estarán presentes en el espectáculo boquense.

"Yo ya la gané"

Casi al cierre de la conferencia donde presentó su partido despedida, le preguntaron por el cruce que tendrá Boca ante River (foto) en las semifinales de la Copa Libertadores, consultado sobre si será una revancha por el superclásico perdido ante el Millonario en diciembre, fiel a su estilo, Román contestó: "Para mí no es una revancha, yo no juego, yo la gané. Cuando jugué la gané y después le gané al Madrid", dijo. Esto, en referencia a lo del 2000, cuando el Xeneize eliminó a River en cuartos de final, y luego fue campeón Intercontinental ante el Merengue.

Consagrado

11 Los títulos que sumó Riquelme con la camiseta de Boca, 6 internacionales y 5 domésticos. Gigante.

Angelici

A disposición

El presidente de Boca, Daniel Angelici, se refirió a la despedida de Riquelme y contó que "tendrá toda la Bombonera y el sistema de seguridad interno y externo del club a su disposición".