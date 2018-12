Llegada. El plantel de River ya se instaló en Abu Dhabi y este sábado jugará ante los japoneses buscando el tercer lugar en el Mundial de Clubes.



El plantel de River Plate completó su primer entrenamiento en Abu Dhabi de cara al partido por el tercer puesto del Mundial de Clubes, que jugará el próximo sábado a las 10.30 (hora argentina) ante Kashima Antlers, de Japón.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo trabajaron en el Campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Emiratos Árabes durante la mañana (madrugada de Argentina) y luego fueron licenciados. Fue el primer entrenamiento del plantel "Millonario" en Abu Dhabi, sede del último compromiso del año del equipo de la banda roja, ciudad a la que jugadores y cuerpo técnico llegaron el miércoles a primera hora, procedentes de Al Ain.

El trabajo para los futbolistas fue muy liviano, ya que los que fueron titulares en la derrota del martes ante Al Ain por penales (5-4), tras empatar 2-2 en 120 minutos de juego, sólo realizaron ejercicios regenarativos. El resto disputó partidos de fútbol en cancha reducida. La actividad, que fue a puertas abiertas para la prensa, también tuvo un distendido "arco a arco" entre Franco Armani y el juvenil Ezequiel Centurión en la otra mitad de cancha.

Al retornar al hotel, Gallardo habló con los jugadores y les avisó que el cuerpo técnico licenciaba durante la tarde al plantel, por lo que muchos futbolistas aprovecharon para salir a recorrer la imponente ciudad emiratí.

River jugará su último partido del Mundial de Clubes el sábado desde las 10.30 ante Kashima Antlers, de Japón, y luego regresará a Buenos Aires en un vuelo chárter que llegará a Ezeiza en la tarde del domingo y de ahí al Monumental.

>> D"Onofrio, de fiesta

El presidente de River, Rodolfo D"Onofrio, aseguró que el hecho de que el equipo haya quedado eliminado de la final del Mundial de clubes tras perder por penales frente al local Al Ain no lo pone triste, porque ahora los hinchas van a "empezar a vivir la verdadera fiesta: la victoria contra Boca".

"No estoy triste. Por supuesto que me hubiese gustado jugar la final del sábado, pero siento que me sacaron un peso de encima. Ahora vamos a empezar a vivir la verdadera fiesta: la victoria contra Boca", señaló D"Onofrio a TyC Sports en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

"La victoria ante Boca en la final de la Copa Libertadores quedará en la historia por los siglos de los siglos. En Madrid me hicieron una nota y yo respondí que esto (el Mundial de Clubes) era la frutilla del postre", declaró.