River, que lidera la Zona A con 23 puntos, visitará a Rosario Central por la 13ª fecha de la Copa de la Liga, con el objetivo de ganar para clasificarse primero ante un rival que también necesita los puntos para entrar a la Copa Libertadores. El partido en el Gigante de Arroyito comenzará a las 18:30, será arbitrado por Nicolás Ramírez y televisado por la señal de cable TNT Sports.

River, que viene de perder 2-1 como local contra Huracán, necesita la victoria para asegurar su chance de ganar la Zona A, que le permitirá jugar contra el cuarto de la Zona B en la ronda final.

El director técnico "millonario", Martín Demichelis, haría al menos dos cambios: el ingreso del marcador lateral derecho Andrés Herrera por Santiago Simón, para marcar al delantero colombiano Jaminton Campaz -quien ayer fue convocado a la selección de Colombia por el entrenador argentino Néstor Lorenzo-, y del volante uruguayo Nicolás De la Cruz por Rodrigo Aliendro o por Nacho Fernández.

Por su parte Central, que viene de empatar en un gol como visitante de Barracas, contaría con el regreso del zaguero uruguayo Facundo Mallo -recuperado de una lesión muscular que lo marginó de los dos últimos partidos- por Juan Cruz Komar.

En tanto, el director técnico "canalla", Miguel Ángel Russo, evalúa la inclusión del delantero mexicano Luca Martínez Dupuy por Fabricio Oviedo, en cuyo caso el atacante Tobías Cervera jugaría como volante ofensivo por la derecha, en la variante que ensayó en el entretiempo del último encuentro contra Barracas.

Hoy, también jugarán: Argentios Juniors vs. Vélez Sarsfield (16.00); Lanús vs. Racing (20.00) y Huracán vs. Arsenal (21.00).

Anoche, Central Córdoba de Santiago del Estero perdió de local 1-0 ante Estudiantes. El único tanto lo hizo Guido Carrillo, a los 35' de la etapa inicial para el Pincha.

Anoche, también, al cierre de esta edición, estaban jugando Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán.