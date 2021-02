Proveniente de Belgrano, Martín Rivero llegó a San Martín con la expectativa de pelear por un ascenso a la Liga Profesional. En diálogo con el sitio Solo Ascenso, el volante manifestó sus sensaciones y destacó el armado del plantel.



“El grupo me recibió de la mejor manera, estoy muy contento y también poniéndome a punto en la parte física que era algo que hablé con el Loncho y el profe, no jugué el amistoso (vs Independiente Rivadavia) ya que quiero seguir haciendo hincapié para ponerme al cien por ciento para la vuelta a la competencia. Al plantel lo veo bien, son muchos chicos jóvenes con ganas de crecer y eso me sedujo”, comentó Rivero.



Los inicios del volante central fueron en 2008 en Rosario Central, donde conoció a Ferrari. Luego tuvo un paso por el fútbol de Estados Unidos y en continuado regresó al país para vestir las camisetas de Aldosivi, Unión, Patronato y Belgrano.



“Lo tuve como compañero a Paulo (Ferrari) y ya te dabas cuenta el porqué de la carrear que hizo, como DT es igual trata de imponer su idea futbolística, quiere un equipo intenso todo el tiempo”, cerró.