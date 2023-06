El defensor Marcos Rojo, quien se preparaba para volver a las canchas en el primer equipo de Boca Juniors tras una operación de ligamentos realizada en octubre pasado, acusó una lesión muscular tras la práctica del lunes y tendrá para 21 días más de recuperación.



El parte médico que dio a conocer esta tarde el club de la Ribera informó que el capitán y referente "xeneize" padece una lesión muscular grado 1 en el recto anterior derecho.



Si bien el departamento médico del fútbol profesional boquense no dio precisiones sobre la lesión, todo indica que se trata de un desgarro leve y que la recuperación del ex Manchester United llevará un mínimo de 21 días.



Rojo sintió una molestia muscular en la mañana del lunes, en la práctica previa al partido que Boca jugará esta noche ante Colo Colo de Chile por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.



El entrenador Jorge Almirón estaba entre incluirlo en el equipo titular o ubicarlo en el banco de los suplentes, ya que Nicolás Figal, otro de los habituales titulares en la defensa, también arrastra una molestia, aunque finalmente se recuperó y será de la partida ante el conjunto trasandino.



La lesión que le costó a Rojo estar 8 meses fuera de las canchas fue contra Sarmiento en Junín, el 12 de octubre del año pasado, en el partido que Boca ganó por 1-0, un triunfo fundamental para ganar pocas fechas después el campeonato de la Liga Profesional 2022.



El miércoles pasado, el defensor surgido en Estudiantes de La Plata jugó el primer tiempo del partido de Reserva contra Arsenal de Sarandí (2-1 para Boca) en el predio de Ezeiza, en lo que fue su regreso a las canchas tras la larga recuperación. Pero la larga inactividad tras la operación le jugó una mala pasada al ex integrante del seleccionado argentino.



El futbolista se realizó estudios esta mañana y después se sumó a la concentración del plantel boquense en un hotel del barrio porteño de Monserrat, a la espera del partido ante Colo Colo, que se jugará esta noche desde las 21 en la Bombonera.