Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo de Boca Juniors, consideró que la primera amarilla a Marcos Rojo "ni siquiera fue falta", en referencia a la expulsión del defensor boquense en la derrota ante River por 2-1, al tiempo que sobre Fernando Rapallini sostuvo que "los árbitros se pueden equivocar".

"Rapallini no tiene por qué sentirse culpable de nada, hace lo mejor que puede. Soy de pensar de esa manera. Escuchamos toda la semana que a Boca lo iban a favorecer, pero nos expulsaron tres jugadores en los últimos cinco clásicos. Es mentira que nos benefician", sostuvo el encargado del Consejo de Fútbol "xeneize".

Consultado sobre la superioridad mostrada el domingo por el equipo de Marcelo Gallardo en el estadio Monumental, "hasta la expulsión, el partido era parejo, iba a ser muy parejo. Después, se hizo difícil", señaló Riquelme ayer al mediodía en diálogo con TyC Sports.

"No habíamos llegado a los 20 minutos, jugamos 75 minutos con uno menos, y eso mayormente es muy complicado", analizó el exfutbolista, ídolo de la hinchada de Boca.

"Nos expulsan un jugador que para nosotros es muy importante, pero la primera jugada por la que lo amonestan no es falta. La segunda, con la edad que tiene Marcos (Rojo), podía evitar ese choque, pero él juega al 100 por ciento y no se guarda nada. Cuando quedamos con uno menos, ya el partido se hizo diferente", agregó. En cuanto al cambio de Carlos Zambrano por Edwin Cardona tras la expulsión de Rojo, el "10" ganador de tres copas Libertadores como jugador de Boca dijo que entendió esa decisión del entrenador. "Tenía que poner un central y puso a Zambrano, que siempre que juega lo hace de maravillas. Tenemos cuatro zagueros centrales muy buenos. Sebastián saca entonces a Cardona, pero no por otro tema", explicó.

"Volver al vestuario perdiendo 2-0 al finalizar el primer tiempo pone las cosas más difíciles. En el segundo tiempo no encontramos la pelota. Y después hay preguntas que se las tienen que hacer al entrenador. Toca perder y nos duele. Ellos fueron justos ganadores, esto es fútbol, y es así", expresó Román.

Allanan en River

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires realizó, junto a la Policía de la Ciudad, un allanamiento en el estadio Monumental en el marco de la investigación que espera determinar si en el Superclásico ante Boca por la Liga Profesional se cumplió o no con el aforo del 50 por ciento permitido por las autoridades para el regreso del público tras la pandemia de coronavirus.

En las imágenes que dejó el Superclásico se vio que había más público que el estipulado por las normas sanitarias y eso motivó la investigación.