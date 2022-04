Buscar nuevos aires. Animarse a salir de la provincia y el país pensando en dar ese salto de categoría, y también -porqué no- encontrar una estabilidad económica. Esos objetivos se pusieron tres futbolistas sanjuaninos que hoy triunfan en dos clubes de Ecuador. Oscar Sainz encontró su lugar hace más de un año en Técnico Universitario de Ambato y se encuentra disputando la Primera División, mientras que Federico Paz y Nicolás Sottile se sumaron esta temporada al Chacaritas de Pelileo, club de la Serie "B" del país ecuatoriano.

Los tres jugaron en Sportivo Desamparados, aunque no coincidieron juntos. Sainz (30 años) surgió en Desamparados pero después jugar en todas las categorías del fútbol argentino decidió emigrar del país. Fue Estudiantes de Mérida de Venezuela el primer club fuera del país donde jugó, después pasó al Olmedo de Ecuador pero la pandemia lo encontró allí y no la pasó bien por la situación que pasó ese país por el coronavirus. El año pasado retornó a la Argentina para jugar en Quilmes pero su paso fue breve y otra vez armó los bolsos para emigrar a Universitario, club que milita en la Primera del fútbol ecuatoriano. "Es un lindo club que te ofrece siempre lo mejor, trata muy bien siempre a los jugadores que venimos de afuera. No tienen inferiores y quizás eso les vendría muy bien pero en el torneo que juega siempre el objetivo es tratar de meterse en alguna Copa", manifestó Sainz, el defensor central que ya se acostumbró a jugar en la altura, es que Ambato es una ciudad que se encuentra entre las sierras, a 2.577msnm, dentro de la provincia de Tungurahua.

Sainz vive con su novia Gabriela pero hace poco se sumaron sus coterráneos Paz y Sottile, quienes llegaron como refuerzos al Chacaritas Fútbol Club, equipo que milita en la segunda división y que se encuentra ubicado en Pelileo, una ciudad de la provincia de Tungurahua. Ambato y Pelileo están a unos 20 kilómetros, por eso los sanjuaninos aprovechan para visitarse cada vez que pueden.

Nicolás Sottile (28), volante central también surgido en las inferiores de Sportivo, viene de jugar la temporada pasada en Deportivo Madryn, equipo que ascendió a la Primera Nacional. El sanjuanino no tuvo lugar en ese club y buscando el salto de categoría, decidió emigrar. "La decisión de venir era un objetivo personal que me había puesto hace un tiempo y por suerte lo pude dar acá, el equipo está muy bien estamos peleando bien arriba. En lo personal estoy disfrutando mucho, es una nueva etapa de mi vida. Uno siempre mira a Argentina pero este es un país que nos ha recibido muy bien asi que nuestra idea es tratar de quedarnos acá un tiempo", expresó Nicolás quien vive con su novia Luciana.

Lo mismo buscó Federico Paz (27), el delantero nacido en la cantera de San Martín pero que viene de jugar el último ciclo en Desamparados. Creativo, punzante, el sanjuanino llevó sus goles y su talento a Chacaritas. Ya sabe lo que es jugar fuera del país porque hace unos años lo hizo en Deportes Malloco de Chile, club con el que logró el ascenso a la Primera de ese país. "La categoría es bastante distinta al Federal, acá se juega con dos laterales y dos puntas rápidos casi todos los equipos tienen esas característica y eso hace que se juegue de ida y vuelta, es muy dificil que un partido termine 0 a 0. Mi idea era subir de categoría y si era fuera del país mucho mejor, asi que estoy muy contento, disfrutando al máximo de esta linda experiencia", comentó Federico.

Sainz, quien vive en Ambato, dice que la ciudad es muy tranquila. En Ecuador se consume mucha verdura y la mayoría proviene de esa ciudad. "La gente vive de la cosecha de tomate, lechuga y muchas verduras. Es una ciudad linda y muy tranquila. Tiene varios shopping, es una linda ciudad donde se puede vivir muy bien, en comparación con nuestro país, logicamente que acá se vive mejor", manifestó.

Paz y Sottile se encuentran brillando en el certamen de la Serie B, lógicamente tienen como objetivo dar el salto a la Primera División, por lo pronto ambos disfrutan de la experiencia y tienen como objetivo personal mostrarse para intentar mantenerse en ese club o en ese país durante varios años. Paz lleva dos goles anotados que sirvieron para que el equipo se ubique en la segunda posición del torneo en siete fechas disputadas.

Los tres coinciden que la provincia es ideal para llevar una vida tranquila. Ya se acostumbraron a las nuevas costumbres, al clima y coincidieron en que lo más costoso es adaptarse a las comidas típicas del lugar. Paz prefiere cocinarse él sus comidas, dice que la "comida no es muy sana, se come demasiado frito", expresó. Sottile dice que no le molesta y ya se adaptó a las comidas "raras". En ese país son tradicionales los platos con tortillas o llapingachos que van acompañados de chorizo y huevo frito.

Sainz, quien lleva más tiempo en ese país, agrega que es común el "encebollado", como se le llama a una sopa típica y sabrosa, muy consumida en ese lugar, al igual que el pezcado y los mariscos. "Mucha gente come el cuy, que es una rata asada, la comen con verduras fritas, no llegué a probar eso y no creo que lo haga", contó entre risas el defensor del Universitario que junto a sus coterráneos sanjuaninos buscan seguir triunfando en el fútbol de ese país.