Todos a él. Jorge Sampaoli fue marcado por los hinchas argentinos que siguen en Rusia como el gran culpable del mal Mundial.

Que el mal del fútbol argentino es estructural no hay dudas, que Messi no salió de la lámpara tampoco, que no explotaron los cartuchos cargados de las últimas grandes apariciones locales como Pavón o Meza, también es cierto. Pero entre los hinchas argentinos, desencantados tempranamente en Rusia, el principal responsable de la eliminación de la selección es Jorge Sampaoli.



Sobre el director técnico caen los peores reproches entre los simpatizantes argentinos que todavía están en Rusia, "matando" los días, en que planeaban seguir a Argentina, haciendo turismo y shopping. En un sondeo al paso, entre las decenas de fans albicelestes que van o vienen, compran souvenir o ropa, almuerzan, pasean, sacan fotos o filman, etc; el DT goza largamente de la peor imagen.



El resto se decanta en un pequeño porcentaje contra otros factores responsable del adiós nacional como la dirigencia de AFA y la respuesta de jugadores en la cancha.



Según los mendocinos Gary y Martín el entrenador falló en todo, desde las diversas formaciones que plantó en el campo hasta las estrategias. Del mismo modo piensa Esteban, un bonaerense hincha de Boca, al que todavía se lo nota con mucha bronca: "Se la pasó cambiando de plan de un momento a otro, pero antes había dicho que él no planificaba nada así que no sé qué quiso hacer".



Para Pablo, un fanático con muchos viajes a grandes citas de tenis, boxeo y fútbol, a Sampaoli le faltó "seriedad y liderazgo" y comenta que la selección pide a gritos un líder adentro del grupo, "en lo posible debería ser un técnico onda Bielsa o Simeone".



Del mismo modo piensa Javier, un joven politólogo amante del fútbol: "El primer error es del tipo que pone las cosas en el campo, después se les puede caer a los jugadores", opina todavía enfundado en la celeste y blanca. Para Pablo, un mecánico cordobés que estuvo en Brasil 2014, el entrenador falló en los cambios y le recrimina no alinear de titulares en octavos a ninguno de los números nueve que poseía. Para cerrar, acota que Sampaoli fue llamado de urgencia teniendo Argentina grandes técnicos en el mundo: "Los otros se tienen que pelear por nuestro técnicos, no nosotros buscar de última".