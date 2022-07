Con varias intervenciones del VAR, Barracas Central superó por 2-1 a San Lorenzo en el Estadio Islas Malvinas de All Boys, le quitó el invicto y obtuvo su primera victoria, por la sexta fecha de la Liga Profesional 2022.

Bruno Sepúlveda abrió el partido a los 14 minutos del primer tiempo, Adam Bareiro igualó la historia de manera transitoria a los 37 y Neri Bandiera puso al Guapo otra vez arriba a los 39.

El primer tiempo en Floresta tuvo un desarrollo parejo. La apertura del marcador gracias al tanto de Sepúlveda, le permitió al conjunto dirigido por Alfredo Berti estar más tranquilo. Los de Boedo llegaron al empate con el gol del paraguayo Bareiro, tras un desborde de Iván Leguizamón. Sin embargo, dos minutos después, Barracas volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Bandiera, luego de un lindo enganche.

San Lorenzo salió en la segunda etapa convencido en tratar de conseguir en primera instancia un empate, aunque el local consiguió un tanto que luego fue anulado a instancias del Video Assistant Referee (VAR). El Ciclón, con más ímpetu que claridad en el juego, llegó al empate con un tanto del defensor Jeremías James, pero el VAR le impidió el festejo, al comprobarse que el goleador estaba apenas adelantado.

Tras la derrota, Rubén Insúa, DT de San Lorenzo, marcó que "¿La gente del VAR dónde estaba? ¿Por qué no alertó al árbitro? Eso me llama la atención. Hay que hacer hincapié en eso. Forma parte de las reglas del juego. No hay explicación para no haber llamado al VAR".

Goleada

Unión vapuleó ayer a Lanús por 3-0, como local, en el duelo de equipos que están en octavos de final de la Copa Sudamericana y por lo que sus entrenadores dispusieron de una formación alternativa. Daniel Juárez (20m. PT), Imanol Machuca (18m. ST) y Facundo Agüero (20m. ST) convirtieron los goles del "Tatengue" alternativo en el estadio 15 de Abril.