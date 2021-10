San Lorenzo rescató un empate sin abrir el marcador en su visita a Atlético Tucumán, en partido por la 14ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol que se jugó con público luego de un año y medio de ausencia por la pandemia de Covid-19.



Con la igualdad, San Lorenzo se colocó en el 14to lugar con 17 puntos, igual que Gimnasia y Esgrima de La Plata; y Atlético Tucumán quedó 18vo con 16.



El equipo visitante terminó con diez jugadores por la expulsión de Julián Palacios a los 29m del segundo tiempo, apenas cuatro minutos después de ingresar por Nicolás Fernández.



En la primera etapa Atlético Tucumán presionó a San Lorenzo por los costados y encontró espacios por la izquierda, con avances de Ciro Rius y Augusto Lotti, que incomodaron al "Ciclón".



A los 20 minutos el "Decano" estuvo a punto de abrir el marcador, cuando después de una serie de rebotes en el área grande, Ciro Rius recibió el balón, definió y exigió a Sebastián Torrico.



El equipo dirigido por el uruguayo Paolo Montero encontraba salidas de contragolpe, pero las pocas llegadas "azulgranas" no alcanzaron a incomodar al arquero Cristian Lucchetti.



El local tuvo otra jugada de gol cuando a los 35 minutos Guillermo Acosta desbordó desde la izquierda, definió de zurda y el balón pasó cerca de la base del palo derecho del arco de Torrico.



Pero a los 42 minutos la jugada más clara fue para San Lorenzo, cuando "Uvita" Fernández remató en la puerta del área grande y la pelota rebotó en el palo izquierdo del arco tucumano.



En la segunda parte otra vez tomó la iniciativa el local acorralando a San Lorenzo en su área y generando muchas jugadas de pelota parada: Lotti y Ramiro Carrera se convirtieron en una pesadilla para la defensa "azulgrana" por sus jugadas de peligro.



Para colmo de males de San Lorenzo, a los 29m el árbitro Darío Herrera le mostró la tarjeta roja a Julián Palacios por una infracción a Nicolás Lamendola.



Con diez jugadores, los de Montero terminaron de replegarse para conservar el empate y tuvieron a Torrico como figura.



Uno no pudo, el otro no quiso y al final fue empate en blanco ante los hinchas tucumanos: el "Decano" habilitó el ingreso de socios hasta completar el 50% del aforo permitido.



En la próxima fecha, la 15, Atlético Tucumán viajará a Córdoba para enfrentarse ante Talleres a las 21:15 del lunes 11 de octubre y San Lorenzo el mismo día recibirá en el Nuevo Gasómetro a Colón de Santa Fe a partir de las 16:45.