Presente. Paulo Díaz estará en el fondo del Santo.





Buenos Aires, TÉLAM



San Lorenzo buscará posicionarse como único escolta de Boca Juniors cuando hoy visite a Independiente, que no puede dejar escapar puntos en la lucha por ingresar a la Copa Libertadores 2019, en un partido postergado de la decimoquinta fecha de la Superliga Argentina de fútbol. El encuentro se disputará en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, desde las 20, con Patricio Loustau como árbitro y televisación de TNT Sports.



San Lorenzo se ubica en cuarto puesto, con 39 puntos, por detrás de Godoy Cruz de Mendoza (40), Talleres de Córdoba (41) y Boca (50), en tanto que Independiente suma 36 unidades, igualado con Racing Club, pero un lugar por debajo por diferencia de gol, por fuera de zona de Libertadores y en Sudamericana para el año que viene.



El conjunto dirigido por Claudio Biaggio, que aún no pudo igualar el rendimiento del primer semestre, viene en un racha positiva, con dos empates y dos victorias.



Para el encuentro en Avellaneda contará con la vuelta del internacional chileno Paulo Díaz, que no estuvo presente en la victoria frente a Lanús (2-0) por el desgaste que le produjo la gira con el seleccionado de su país por Solna (Suecia) y Aalborg (Dinamarca) en la reciente fecha FIFA, quien ingresará por Marcos Angeleri.



Un clásico que tiene su importancia.