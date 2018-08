Regreso. Martín Bravo volverá a jugar en el Hilario Sánchez Rodríguez después de varios años de ausencia. Uno de los referentes de este nuevo presente de San Martín.

Tras la incertidumbre que generaron las lesiones, especialmente en la línea defensiva y sin confirmar aún la decisión, San Martín modificará cuatro nombres respecto del primer equipo que presentó ante Belgrano en Córdoba, el sábado pasado. Es que sin Prósperi (desgarrado) y con Juan Rodríguez casi afuera, en la práctica de este viernes el entrenador Walter Coyette volvió a empezar con un equipo que aún no está confirmado pero que presentaría los debuts de Facundo Erpen, Matías Sánchez y Nazareno Solis si es que hoy, tras el trabajo táctico, queda confirmado.



El jueves, sin Juan Rodríguez pero ya con Arian Pucheta en condiciones, Coyette insinuó en una primera alineación lo que podría ser la formación para jugar contra Patronato y este viernes no lo confirmó pero volvió a insistir con esos nombres y todo indicaría que por ahí pasará la formación titular. Esperan la habilitación desde México del defensor Facundo Erpen, mientras que la otra duda aunque menor es la recuperación de Gianni Rodríguez. Las otras modificaciones responderían a razones tácticas que maneja el técnico. Así, en el mediocampo, Marcos Gelabert tendrá como ladero a Matías Sánchez, quien debutaría en su regreso al fútbol argentino, dejando atrás a Franco Cristaldo que jugó ante Belgrano y postergando a Matías Fissore quien era número puesto para comenzar el torneo y por su paternidad dejó su lugar antes de viajar a Córdoba. El otro que debutaría como titular es Nazareno Solis, quien iría como generador de juego por uno de los costados con Claudio Mosca por el otro carril. Saldría de la formación inicial el volante Diego Cardozo. Mientras que arriba, no se toca nada.



Hoy, el plantel verdinegro completará su previa con el último entrenamiento donde remarcará detalles tácticos y confirmaría la formación que jugará mañana desde las 11 contra Patronato de Paraná, con el arbitraje de Fernando Rapallini. La formación podría ser con Ardente en el arco; Silva, Erpen, Pucheta y Gianni Rodríguez en la defensa: Gelabert, Sánchez como volantes internos, más Claudio Mosca y Nazareno Solis como volantes externos: Bravo y Pablo Palacios Alvarenga como la dupla de ataque.



Fue semana compleja por lesiones, pero con una posibilidad concreta de festejar su primera victoria ante uno de los rivales directos por la permanencia. Así la encaró San Martín y la incertidumbre que se generó en la semana hoy tendrá corte cuando Coyette defina los que juegan y los que concentran. Un mismo modelo, pero con otro toque más ofensivo parece ser la primera elección aunque todo está pendiente.

Patronato está confirmado

El técnico de Patronato de Paraná, Juan Pablo Pumpido, confirmó que al Hilario Sánchez ingresarán los mismos jugadores que empataron sin goles con Colón en la primera fecha. Es decir que el 11 inicial será con: Sebastián Bértoli; Lucas Ceballos, Matías Escudero, Renzo Vera y Bruno Urribarri; Mauricio Sperduti, Damián Lemos, Pablo Ledesma y Gabriel Carabajal, Facundo Barceló y Nicolás Royón. En tanto, la delegación Rojinegra se completó con Federico Costa, Walter Andrade, Nicolás Pantaleone, Abel Peralta, Federico Bravo, Matías Garrido, Lautaro Comas y Ezequiel Rescaldani, de los cuales uno quedará afuera del banco de suplentes. Sin misterios y con muchos conocidos.