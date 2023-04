Los momentos positivos potencian todo. Y en ese ambiente, el Atlético San Martín irá hoy por su segundo triunfo de local en esta temporada de la Primera Nacional, cuando reciba a Nueva Chicago en Concepción, sabiendo que los tres puntos pueden posicionarlo a la zona más alta de las posiciones, pero además servirán para consolidar un nuevo comienzo tras la llegada de Monasterio.

San Martín se quedó con gusto a poco en Floresta, después del empate con All Boys. Fue más, jugó mejor, pero no pudo resolverlo. Siguiendo esa línea futbolística que ya había asomado contra Estudiantes de Río Cuarto, el nuevo perfil verdinegro hoy tendrá una prueba de fuego ante un rival que también viene de empatar, que está apenas un punto por debajo, que comparte colores y que tendrá en el arco al hermano del arquero Mariano Monllor. Demasiados condimentos como para no esperar un partido bien de Primera Nacional. Duro, complejo, difícil. Después de una semana corta que obligó a dosificar entrenamientos y prácticas, todo apunta a que Monasterio repita la formación que puso ya en sus dos primeros partidos. Las dos líneas de cuatro, la libertad de Sebastián González y un solo delantero ha sido la fórmula que le respondió y puede que hoy se repita para terminar de consolidarla. Así, San Martín pondría en cancha a Monllor en el arco; Ale Molina, Masuero, Augusto Aguirre y Bontempo en la defensa; Borasi, Blanco, Grahl y Sánchez en el medio; González flotando y arriba, Nico Franco. Una propuesta sencilla que intenta jugar siempre pero que sigue buscando la contundencia para poder resolver partidos.

Nueva Chicago está apenas un punto debajo de San Martín y viene de empatar en Mataderos con Defensores Unidos de Zárate, en un resultado que frenó el envión que había conseguido ganándole a Brown en Puerto Madryn. Su entrenador Tomás Arrotea repetiría la formación del último viernes. Los dos están en el lote que persigue al líder y entrando ya en el primer tercio del torneo, seguir en racha positiva es el desafío en un mano a mano entre verdinegros.

Se abre la fecha 10

Temperley, segundo a cuatro puntos del líder Almirante Brown, aunque con un partido menos jugado, visitará hoy a Guillermo Brown de Puerto Madryn, en uno de los ocho encuentros a celebrarse por la décima fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se celebrará en el Estadio Raúl Conti, de la ciudad chubutense de Puerto Madryn, desde las 16 y con el arbitraje de Fabricio Llobet.

Almirante Brown es líder con 19 unidades, pero no jugará mañana porque su rival Patronato de Paraná tiene compromiso por la Copa Libertadores, por lo tanto, Temperley, que ya tuvo fecha libre y suma 15, si gana se colocará a un punto de la cima. Temperley, con José María Bianco como DT, ganó los cuatro partidos que jugó como local, pero fuera del sur bonaerense sólo obtuvo tres unidades de 12 y ello conspira contra sus chances de ser puntero. La fecha se completará de la siguiente manera: Hoy, a las 15: Flandria-All Boys; 15:20: Defensores Unidos de Zárate-San Martín de Tucumán (TyC Sports), 15:30: Agropecuario-San Telmo y Gimnasia de Mendoza-Defensores de Belgrano, 17:10: Alvarado de Mar del Plata-Estudiantes de Río IV (TyC Sports) y 19:10, Guemes de Santiago del Estero-Deportivo Morón (TyC Sports).