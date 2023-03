Otra salida, otra derrota. En el descuento, cuando más duele. Le volvió a pasar a este San Martín. Esta vez, el dolor de un gol en el descuento ante el limitado Deportivo Morón no dejó mucho para entregar desde lo positivo para el Verdinegro que volvió a quedar en deuda en su andamiaje ofensivo, con poco fútbol, con escasas llegadas y con mucho para mejorar. Lo más positivo de otro discreto partido de San Martín pasó por el perfil defensivo con puntos altos en Masuero y con la combatividad de Ezequiel González en el medio. Lo demás, para mejorar y pronto.

El comienzo de Morón fue a puro vértigo y con Berterame mostró los dientes de entrada, obligando a Monllor a la primera atajada del partido. Parecía que San Martín iba a sufrirlo pero se reacomodaron en el medio, creció González en la contención y todo se emparejó. La posesión, los espacios, todo. Pero para San Martín, el gran déficit estuvo en qué hacer con la pelota y cómo llegar al arco de José Ayala. La movilidad de Arturia y las ganas de Franco no alcanzarían para ser profundo, aunque le sirvió para adormecer a Morón después de esos primeros 15". Así, la primera parte terminó sin sobresaltos para el Verdinegro que llevó el partido a lo que quería, aunque sin tener peligro en su ataque.

No cambió demasiado el complemento, pese al obligado apuro de Morón que intentó presionar más. Pero San Martín, en su plan de no pasar sobresaltos, se limitó a sostener el resultado con la firmeza de una línea defensiva que tampoco fue tan exigida por las limitaciones de un Gallito que vive un pobre presente. Pero la deuda del Verdinegro se sostuvo en su perfil ofensivo. Limitado Arturia, sin juego para Franco, con Ludueña confundido, el equipo de Yllana se hizo inofensivo de principio a fin. Se fue yendo otra salida en la campaña de este San Martín que no encuentra aún ese volumen de juego para ser profundo, para generar más peligro, para llegar mejor al arco rival. Parecía que se moría el partido. Que en esos cinco minutos de descuento, Morón no podría pero llegó Ledesma y con un zapatazo de otro partido, amargó a este San Martín que se quedó sin nada. Un golpe inesperado. Un llamado de atención.



EL RESTO

Gimnasia no pudo, Chacarita sí

Chacarita ganó y, al menos por el momento, es puntero de la Zona B. Los de Villa Maipú vencieron por 3 a 0 a Independiente Rivadavia de Mendoza, siendo superiores y manejando los hilos del partido. Los tantos los marcaron Nicolás Caro Torres, Gianluca Pugliese y Marcos Astina. Por tercera vez consecutiva, Aníbal Biggeri repitió equipo. Jugaron los mismos once que golearon a Villa Dálmine y ganaron luego a Deportivo Maipú en Mendoza. Conservar la fórmula le sirvió al Funebrero, que salió decidido a lastimar a la Lepra, algo que consiguió hacer rápidamente.

Goleada. Chacarita no perdonó a la Lepra mendocina.

Por su lado, Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató 1-1 con Brown de Adrogué, zona B, resultado que marca la falta de victorias en el certamen, lo que generó la reprobación del público en el estadio 23 de Agosto. Abrió el marcador el delantero Leandro González a los 4 minutos del primer tiempo para el elenco local, mientras que el empate llegó por intermedio de Iván Sandoval a los 17m. del mismo período.

El resto de la jornada

En la Zona A, Nueva Chicago abrió la fecha 5 venciendo por 2-0 a San Telmo en Mataderos mientras que en Santiago del Estero, Guemes volvió a empatar (1-1) con Flandria. En la Zona B, la nota del sábado la dio Deportivo Maipú de Mendoza que como visitante goleó 4-0 a Tristán Suárez. Mientras que Mitre, de local, derrotó por 2-0 a Chaco For Ever.

Para hoy, en la Zona A jugarán Alte Brown-Def. Unidos, San Martín (T)-Temperley y Estudiantes (RC)-Agropecuario. En la Zona B, lo harán Atlanta-Villa Dálmine y Quilmes-Aldosivi.