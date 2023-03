San Martín partió rumbo a Buenos Aires, donde el próximo sábado se verá las caras con Morón, con una importante novedad: entre los convocados aparece Leonel Álvarez, uno de los puntos salientes de la temporada pasada que en este torneo no tuvo minutos a causa de un desgarro.

Ya recuperado de la lesión, el ex Belgrano ahora entra en la consideración del DT Andrés Yllana. El futbolista se desempeña como lateral izquierdo y puede aportar marca y proyección por esa banda, que por ahora viene siendo propiedad de Leonel Bontempo.

El entrenador verdinegro no ha confirmado el equipo. Está en condiciones de repetir los once que empataron el sábado pasado ante Güemes en el Hilario Sánchez, pero el equipo no tuvo una buena labor y por eso asoman algunas variantes. También fue criticado por los hinchas el esquema elegido por Yllana, con 5 en el fondo.

El partido ante el Gallito es el sábado a las 21.15, por la 5ta fecha de la Primera Nacional.

Cabe recordar que San Martín tiene 5 puntos, producto de la victoria como visitante ante Patronato y los empates contra Alvarado en Mar del Plata y Güemes en San Juan. El otro partido que jugó como local, ante Gimnasia de Mendoza, fue derrota por la mínima.