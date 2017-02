Es oriunda de Esquel, en Chubut, pero su pasión por el ciclismo hizo que viajara los casi 1.700 kilómetros que unen a su pueblo con San Juan para realizar su pretemporada en esta provincia desde el mes de diciembre.



Se trata de Julia Sánchez Parma la chica que se encuentra representando al equipo “Nova” en la Vuelta a San Juan de Damas y que tiene pensado venirse definitivamente a San Juan para realizar su carrera en estas tierras.



La preparación que realizó la chubutense desde el último mes del año pasado está dando sus frutos y queda reflejado en los sendos segundos puestos obtenidos el viernes y ayer. “Las chicas del Shimano están andando muy bien”, contó sobre el equipo continental de damas que lidera la competencia.



“Por suerte me está yendo bien, apunto a terminar ganando pero no me está yendo mal hasta ahora. Es muy lindo que San Juan haya optado por incorporar a las chicas en esta Vuelta y mucho más porque este año lamentablemente nos quedamos sin el Tour de San Luis, esta Vuelta significa mucho para nosotras porque nos ayuda a levantar el nivel”, expresó.



“Me gusta mucho San Juan, es casi un hecho que en agosto o septiembre me vengo a vivir acá. El terreno, el clima y el nivel son cosas que ayudan en la decisión de cualquier ciclista para venirse. San Juan es la capital del ciclismo y si querés triunfar en esto, nada mejor que hacerlo acá”, contó quien hace dos años se coronó campeona argentina de ruta en plena Circunvalación.