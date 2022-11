En los últimos años siempre cada enfrentamiento entre Desamparados y Unión se transformó en un clásico. Ahora, ambos equipos se enfrentarán en la semifinal del Torneo de Verano del fútbol sanjuanino y dos de sus referentes se expresaron en la previa. Santiago Ceballos por Sportivo y Matías Guerra por el Azul, coincidieron en que la serie será dura y que la experiencia jugará un papel fundamental.

El primer duelo será este jueves desde las 17.45 horas en el Serpentario y la revancha una semana después en Villa Krause. Para el mayor de los hermanos Ceballos, dar el primer paso con éxito será fundamental para después ir a Rawson con cierta ventaja. "Será clave el primer partido en nuestra cancha, nosotros trataremos de ser intensos, explotar nuestras virtudes como la velocidad y el intento siempre de querer lastimar. Son partidos de 180 minutos y no hay que volverse locos en querer hacer goles apenas arranquemos porque esa ansiedad nos puede jugar en contra". Del otro lado, Matías Guerra comentó como esperan este duelo en Villa Krause: "Nosotros estamos bien, tranquilos, por ahí los más chicos no han jugado mucho estas instancias pero tratamos de transmitirle cierta tranquilidad. Son partidos que no se terminan en 90 minutos y hay que ser cautos", comentó el enganche.

Matías Guerra y Santiago Ceballos, referentes de Unión y Desamparados

Jugar en el Serpentario en las condiciones que se encuentra, para los referentes de ambos equipos no será un factor que pueda influir en el desarrollo del partido. "A pesar de las condiciones de la cancha nosotros tenemos que poner la pelota al piso, por ahí tenemos la ventaja de entrenar todos los días ahí, sabemos como pica la pelota pero trataremos de aprovechar otros factores para impedir el juego de Unión", manifestó el Santi. "No pesa el campo de juego porque hemos jugado en canchas así o quizás en peores condiciones. Nosotros tenemos la exigencia de salir a ser protagonistas en la cancha que sea y eso vamos a intentar contra Sportivo", expresó Guerra.

Sportivo y Unión tienen una particularidad y es la mezcla de jugadores con sobrada experiencia, con otros de mucha juventud. En Desamparados sobran los juveniles pero acrecientan el promedio de edad jugadores como Martín Preziosa, Marcelo Guajardo y los hermanos Lucas y Santiago Ceballos (37 años). En tanto que en Unión la experiencia está puesta en nombres como el mismo Guerra (35 años), también Carlos Biasotti o Emmanuel Reinoso. Esa experiencia en series trascedentales juega un papel extra y Santiago y Matías coinciden: "Unión es un equipo con jugadores de experiencia, por ahi nosotros mechamos juventud también, es bueno tener de ambos. En nosotros está ayudar a los chicos, a que este momento no los sobrepase porque hay que jugarlo como una final pero tenemos que ir partido a partido sin guardarse nada", comentó el Santi. Guerra expresó: "Nosotros hablamos mucho con los más pibes, siempre le decimos que los momentos buenos en el fútbol son muy cortos y hay que aprovecharlos. Hoy nos toca estar viviendo un buen presente y hay que ser concientes de eso, de ir por más pero no confiarse tampoco", manifestó.

La serie durará 180 minutos pero para ambos tienen un significado especial estar jugando una semifinal. Ceballos manifestó que poner a Sportivo en lo alto será un aliciente después de un mal año en lo institucional y en lo deportivo, que terminó con el descenso desde el Federal A: "A quienes nos tocó estar en el Federal sabemos que hay un monton de factores que llevaron al descenso, no se descendió por un partido. Hoy nos toca ser parte de la local y aportar lo que uno puede, no vamos a salvar el año pero sería algo muy bueno posicionar a Sportivo en los primeros planos", expresó el delantero surgido en la cantera víbora pero también con paso en Unión.

Para Guerra, en tanto, la misión de meterse en la final está intacta a pesar de que también se encuentran disputando instancias decisivas en el Regional Amateur. Hoy la meta del último campeón es evitar la Superfinal y volver a consagrarse en el Torneo de Verano para quedarse con el título oficial. "No queremos jugar la Superfinal, queremos ganar el torneo pero a la vez seguir peleando el Regional. Son los objetivos que te exige esta camiseta. Más allá de lo físico, hace meses que venimos entrenando de lunes a lunes y jugando dos partidos por semana pero somos concientes de todo lo que nos jugamos", comentó Guerra, quien también supo vestir la camiseta de Desamparados.

Santiago Ceballos y Matías Guerra fueron compañeros, en Sportivo y también en Unión. Hoy, con varios años de experiencia sobre sus espaldas, les tocará enfrentarse en una serie atrapante que los tendrá definiendo un pasaje a la final del torneo sanjuanino, ni más ni menos.

LA SERIE

El encuentro entre Desamparados y Unión se disputará este jueves a las 17.45 horas en "El Serpentario". La revancha se jugará una semana después en Villa Krause con día y horario a confirmar. La otra llave será la que disputen San Martín y San Lorenzo de Ullum este jueves en el "Hilario Sánchez" y la revancha en Ullum. La final será a partido único en el Estadio del Bicentenario y con ambas parcialidades.