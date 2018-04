Carlos Sardinez, campeón sudamericano de peso gallo, será el único representante sanjuanino en la fiesta de Uperbox.

El invicto boxeador sanjuanino, Carlos Jorge Luis Sardinez, actual campeón sudamericano de peso gallo integra la terna de "Revelación" para la entrega de los premios Firpo que otorga anualmente la Uperbox (Unión de periodistas de Boxeo)



La fiesta se realizará el lunes próximo en el Salón Diquint Eventos (José Cubas 3474, Villa Devoto), se elegirá al ganador de cada terna y al púgil que gane el premio mayor: El Firpo de Oro.



La noche de gala, que tendrá como leitmotiv, un homenaje a los grandes noqueadores de todas las épocas llegará a San Juan por la señal de TyC Sports.



Sardinez compite en su terna con Gabriel Ledsma y Jeremías Ponce, el campeón Fedebol welter que peleó el sábado pasado en el Mocoroa.

Ponce, un conocido de los sanjuaninos, compite con el "Bebe".

El resto de las ternas se detallan a continuación:





Mejor púgil a Nivel Mundial: Yésica Bopp, Brian Castaño y Omar Narvaes.



Mejor púgil a Nivel Internacional: Marcelino López, Fabián Maidana y Lucas Matthysse.



Mejor púgil a nivel nacional: Elías Araujo, Miguel Barrionuevo y Matías Romero.



Mejor boxeadora: Yésica Bopp, Ana Esteche y Érica Farías.



Mejor amateur: Dayana Sánchez, Leonela Sánchez y Oriana Sánchez.



Mejor nocaut: Miguel Barrionuevo a Adrián Verón, Cristian Coria a Roberto Ogas y Gonzalo Coria a Alberto Palmetta.



Mejor pelea: Ana Esteche vs. Celeste Peralta; Brian Castaño vs. Michel Soro y Juan Carlos Reveco vs. Komgritch



Hidalguía deportiva: Darío Balmaceda, Gabriel Ledesma y Diego Pichardo.