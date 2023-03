Lionel Scaloni brindó este martes su primera conferencia de prensa en el país luego de la épica conquista del Mundial de Qatar 2022.El técnico de la Selección Argentina habló en la previa de lo que serán los amistos ante Panamá y Curazao, y no dejó tema sin tratar: los desafíos que vienen, el reencuentro con los campeones, las ausencias de peso, el cariño de la gente y las chances de Lionel Messi en 2026.

La Scaloneta según Scaloni

"Hay gente que la calle me llaman Scaloneta, en lugar de Lionel. Y no está bueno, pero si a la gente le gusta no puedo decir nada".

Scaloni y el premio The Best

"Cuando ganás un Mundial se magnifica todo, pero no puedo poner a la altura de Ancelotti y Guardiola. Me enorgullece el premio, pero ellos son palabras mayores".

Scaloni y el Mundial de 48 equipos

"En principio para Sudamérica son más plazas, será un partido más. Pero aunque quiera modificarlo el fútbol es siempre el mismo. Nos tocará igual una Eliminatoria muy complicada pero estamos preparados para competir"

Scaloni y la polémica sobre la mejor Selección de la historia

"Lo de De Paul fue un simple comentario, creo que es una tontería discutir cuál es la mejor Selección de la historia. Estamos acostumbrado a debatir cosas que no tienen sentido. Si me preguntás a mí, yo me quedo con las tres".

Sobre la continuidad de Messi y las chances que llegue al Mundial 2026

"Leo está bien, está para jugar, para seguir viniendo y hasta que él no diga lo contrario seguiremos. Cuándo el cambie de postura yo intentaré convencerlo".

Scaloni sobre la convocatoria de Mateo Retegui a la selección de Italia

"Yo soy partidario de no intentar convencer a nadie y, a lo mejor, arruinar algo si no estamos decididos a convocarlo. Pasó con Marcos Senesi, que le dijimos que quizás lo íbamos a convocar. No tiene sentido cortar una trayectoria o cortarle una carrera. En ese puesto tenemos chicos que creemos que están bien. A futuro se verá si le pegué o no le pegué".

Scaloni y los duelos contra Panamá y Curazao

"El partido se encara de la misma manera que encaramos todos. La camiseta Argentina no permite que no des el máximo. El festejo y todo eso está bueno, pero nosotros en la cancha tenemos que hacer nuestro trabajo"

Las ausencias de peso de la Selección: el Papu Gómez y Garnacho

"Son una lástima las dos ausencias. Sobretodo la de Papu, que merecía estar. Es entendible que no lo dejen venir, pero haremos todo lo posible para que pueda estar un día con nosotros o dos.

Confiamos en que Garnacho pueda estar en la siguiente convocatoria, es un chico en el que tenemos puestas muchas esperanzas".

Scaloni y el mensaje que quiere dejar en su paso por la Selección

"Me gusta que se vea que la Selección Argentina es de todos, que vengan con esta alegría con este entusiasmo, como si fuera la primera vez. Me gusta que los hinchas vean que los jugadores son unos más de ellos".

Scaloni y el mensaje a los jugadores tras el reencuentro

"Les volví a agradecer a ellos por haber conseguido el título, ahora son días de festejos, pero esto sigue. Ahora nos van a costar más que nunca porque nos van a querer ganar mucho más. Necesitamos una energía de todos mucho mayor porque será todo más difícil".

Scaloni y la locura de la gente tras el Mundial

"Para los que tuvimos la oportunidad de estar por las calles de Argentina la verdad que siento una alegría enorme. La gente está contenta y nos ven, de alguna manera, como héroes. Y nos pone contento porque les dimos una alegría y todavía dura. Me gustaría que los chicos de la Selección también puedan salir y vivir el reconocimiento de la gente.

Lo que pasó ayer con Messi, con la gente afuera del restaurante me parece que fue hermoso"

Los amistosos de la Selección Argentina en marzo 2023

Selección Argentina vs. Panamá | Jueves 23 de marzo, Estadio Monumental.

Selección Argentina vs. Curazao | Martes 28 de marzo, Estadio Madre de Ciudades.

Te amo hasta el final de mis días, Lionel Scaloni. ������ pic.twitter.com/Q8hu4IZTSw — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 21, 2023

Hay maneras y maneras de cerrar una conferencia de prensa. Esta, sin dudas, fue la mejor.



Te amo, Lionel Sebastián Scaloni.



����♥️ pic.twitter.com/nmanpb3lUm — JS (@juegosimple__) March 21, 2023

“No me levanto todas las mañanas pensando en que soy campeón del mundo, ¿ustedes sí?”.



De Lionel Scaloni para los periodistas. Momentazo. ������pic.twitter.com/kzNDeIu4Gj — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 21, 2023

Los convocados de la Selección Argentina para los amistosos de marzo

Arqueros:

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Villarreal)

Franco Armani (River)

Defensores:

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel (Sevilla)

Cristian Romero (Tottenham)

Germán Pezzella (Betis)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Marcos Acuña (Sevilla)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Juan Foyth (Villarreal)

Lautaro Blanco (Elche)

Nehuén Pérez (Udinese)

Mediocampistas:

Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid)

Leandro Paredes (Juventus)

Alexis Mac Allister (Brighton)

Guido Rodríguez (Betis)

Enzo Fernández (Chelsea)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Thiago Almada (Atlanta United)

Maximo Perrone (Manchester City)

Facundo Buonanotte (Brighton)

Giovani Lo Celso (Villarreal)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Carboni (Inter)

Delanteros:

Ángel Di María (Juventus)

Lautaro Martínez (Inter)

Julián Álvarez (Manchester City)

Paulo Dybala (Roma)

Ángel Correa (Atlético Madrid)

Lionel Messi (París Saint-Germain)

Nicolás González (Fiorentina)

Fueron desafectados por lesión Alejandro Gómez y Alejandro Garnacho, quienes estaban en la citación.