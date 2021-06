El tenista argentino Diego Schwartzman inició exitosamente hoy su participación en Roland Garros, donde pretende revalidar su actuación de la edición pasada cuando trepó hasta semifinales, y le ganó en la ronda inicial al chino Yen Hsun Lu por 6-2, 6-2 y 6-3.



La tercera jornada del Grand Slam francés fue auspiciosa para el tenis argentino, puesto que también se instalaron en la segunda ronda los santafesinos Federico Coria y Facundo Bagnis, tras imponerse en sus cruces ante el español Feliciano López y el local Benjamin Bonzi, respectivamente.



El "Peque" Schwartzman, décimo en el ranking mundial de la ATP y semifinalista de Roland Garros en 2020, superó sin pasar sobresaltos al chino Lu (680) luego de una hora y 44 minutos de juego en la que mostró un tenis muy sólido y cometió pocos errores no forzados.



El argentino, quien había perdido el cruce anterior con el chino en el ATP de Winston Salem de 2016, se sintió a gusto en la cancha 7 del complejo ubicado en Bois de Boulogne pese a que estaba muy seca y más rápida de lo habitual, pero que controló desde el set inicial con tres quiebres rápidos que le dieron confianza.



Schwartzman, campeón este año en el Argentina Open, no le dio opciones Lu y se llevó los dos parciales siguientes sin pasar sobresaltos, para pensar en la próxima ronda en la que tendrá enfrente un rival más complicado como el esloveno Aljaz Bedene (56), quien superó al francés Adrian Mannarino (36) por 7-5, 3-6, 7-5 y 6-2.



El historial entre Schwartzman y Bedene favorece al europeo por 2-1 tras haberse impuesto en Nottingham 2015 y Buenos Aires 2018, mientras que el argentino lo venció en la edición 2019 del Argentina Open.



En el caso de avanzar a la tercera ronda, el "Peque" podría encontrarse con el ruso Aslam Karatsev (26), con quien perdió dos veces, ambas este año, en el Abierto de Australia y en el Masters 1000 de Madrid.



Por su parte, en la cancha número 6, Facundo Bagnis (104), de 31 años, avanzó a la segunda ronda tras imponerse sobre Bonzi (116) por 7-5, 6-3 y 6-4 luego de dos horas y media de juego.



El santafesino de Armstrong exhibió un tenis sin fisuras y se sobrepuso a los dolores en el abdominal derecho que motivaron en el tercer set atención médica.



Bagnis, quien con su victoria igualó sus mejores actuaciones en Roland Garros, en las ediciones de 2014 y 2016, cuando también arribó a la segunda ronda, jugará su próximo partido ante el alemán Jan Lennard Struff (42), quien sorprendió al "top ten" ruso Andrey Rublev (7) y le ganó por 6-3, 7-6 (8-6), 4-6, 3-6 y 6-4.



Finalmente en la cancha 12, el rosarino "Fefo" Coria (94) superó al veterano español Feliciano López (62) por 6-3, 7-6 (7-4) y 6-2 en dos horas exactas de juego.



Coria jugará su próximo partido frente al ganador del cruce entre el "top ten" italiano Matteo Berrettini (9) y el japonés Taro Daniel (113).



Los triunfos de Schwartzman, Bagnis y Coria se sumaron a los que habían conseguido el domingo Guido Pella y ayer Federico Delbonis, dos campeones de Copa Davis que sortearon la ronda inicial.



El bahiense Pella (61) le ganó al colombiano Daniel Elahí Galán (107) por 6-3, 7-6 (7-4) y 7-5, y su próximo rival será al norteamericano Marcos Girón (84), quien eliminó a búlgaro Grigor Dimotrov (17) tras vencerlo por 2-6, 4-6, 7-5, 3-0 y abandono por lesión.



Delbonis (51), por su parte, le ganó al moldavo Radu Albot (89) por 6-1, 2-6, 6-0 y 6-1, y jugará en la segunda ronda ante el español Pablo Andújar (68), quien sorprendió al actual campeón del US Open, el austríaco Dominic Thiem (4) y le ganó por 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 y 6-4.



Delbonis, nacido en Azul hace 30 años, jugará mañana desde las 6 en la cancha número 13, mientras que Pella enfrentará en el mismo escenario pero en el tercer turno a Girón.



Otro triunfo con acento argentino se dio en la cancha 5 donde el tandilense Máximo González y el italiano Simone Bolelli, campeones el sábado pasado en el ATP 250 de Parma, avanzaron a la segunda ronda tras imponerse sobre los estadounidense Taylor Fritz y Mackenzie Mc Donald por 6-4 y 6-3.



Por último, el máximo ganador de Roland Garros en la historia, el español Rafael Nadal (2), debutó con una victoria ante el australiano Alexei Popyrin (63) por 6-3, 6-2 y 7-6 (7-3) en dos horas y 25 minutos.



Nadal, 13 veces campeón en París y con otra marca récord de 101 triunfos en 103 partidos jugados, asumirá su próximo compromiso ante el talentoso local Richard Gasquet (53), quien le ganó a su compatriota Hugo Gastón (141) por 6-1, 6-4 y 6-2.



El máximo preclasificado en Roland Garros es el serbio Novak Djokovic (1), quien debutará más tarde frente al estadounidense Tennys Sandgren (66).