Con el 17% de la temporada regular ya disputada, Desamparados y Peñarol, los únicos representantes sanjuaninos del Federal A, transitan la zona baja. La tan temida línea limítrofe con los dos descensos que se reinsertaron esta campaña en la tercera categoría del país. La derrota en Chimbas del Bohemio ante Independiente Chivilcoy (0-1) y el "waterloo" del Víbora en Villa Mitre (0-4) los dejaron cerca de los últimos dos puestos, que son los que descenderán luego de las 34 fechas de esta fase. Ambos clubes se encuentran a un punto de Bolívar y Sansinena que tienen 4 puntos, y un poco más abajo está Huracán Las Heras con -9, producto del descuento de -15 que tuvo al inicio de la campaña y como sanción por los incidentes en su estadio la temporada pasada.



Hay un dato que marca el pésimo presente de los sanjuaninos: con 11 goles recibidos cada uno son los peores equipos en este aspecto de los 34 que afrontan el Federal A. El promedio de tantos que permitieron es de casi dos por encuentro. Demasiado si se pretende aspirar a estar en la zona alta de la tabla. El arranque de los dos tiene muchas similitudes: les cuesta horrores cuidar el arco propio y en ofensiva, lejos están de ser muy prolíficos con 5 gritos Peñarol y 4 Desamparados.



El mercado de pases de los equipos de nuestra provincia fue más que agitado: Desamparados sumó 13 refuerzos, mientras que Peñarol lo hizo con 17. El rendimiento de algunos directamente resultó tan deficitario que ya no encuentran espacio ni el banco de relevos de los partidos. En el (mal) armado de los planteles se puede encontrar un motivo de alarma no solo para este momento sino a futuro sabiendo que en ese aspecto la suerte está echada. De hecho, los malos resultados ya le costaron la salida a Marcelo Fuentes de la conducción técnica del puyutano. Un hombre de la casa como Emanuel Guirado tomó las riendas y consiguió el primer triunfo ante Bolivar (2-1), incluso dando vuelta el marcador ya que empezó perdiendo su equipo. Pero el sábado en Bahía Blanca ante el escolta de la Zona Sur mostró una de sus peores versiones en los últimos tiempos. El 0-4 que se trajo de su excursión seguramente hará analizar a la dirigencia que encabeza Juan Valiente los pasos a seguir: el primero será ver si Guirado continúa en el cargo de manera interina o se busca un entrenador de manera constante. +Es partido a partido+, había dicho el máximo directivo del víbora tras el 2-1 la fecha anterior. Guirado, quien dirige la Primera local, manifestó siempre su idea de +darle una mano al club+ pero focalizó en que lo suyo estaba en la Local y el trabajo que se venía realizando en inferiores. Al parecer, por ahora en Puyuta no hay definiciones al no tener un DT que cuente con el consenso global de los dirigentes de peso.



Por Peñarol, Cristian Bove cuenta con el respaldo de la directiva que maneja Oscar Cuevas, aunque los resultados siempre van poniendo plazos. Una victoria, tres derrotas y dos empates no es la ecuación que esperaban en el Bohemio cuando largó la campaña y le trajeron a Bove la mayoría de los futbolistas que solicitó. De hecho, la apuesta resultó más que importante por la cantidad y calidad de algunos jugadores que se contrataron con mucha experiencia en la divisional e incluso viniendo de la Primera Nacional. El 0-1 del sábado pegó fuerte en Peñarol y habrá que ver la reacción del equipo en lo inmediato. Si bien el certamen es muy extenso, ver al Bohemio tan bajo no brinda tranquilidad, más bien todo lo contrario.

Lo que viene para cada uno

En la séptima fecha del Federal A los sanjuaninos buscarán salir adelante de este mal presente. El que jugará de local en el Bicentenario de Pocito será Desamparados que recibirá a Cipolletti. El equipo de Río Negro se encuentra sexto en las posiciones con nueve unidades y a cinco puntos del único líder, Olimpo. Mientras que Peñarol tendrá que ir afuera de la provincia a buscar los puntos perdidos en Chimbas el fin de semana: visitará en Viedma a Sol de Mayo, que se encuentra quinto con diez unidades.

Los otros partidos serán: Otamendi-Juventud Unida, Olimpo-Sansinena, Camioneros-Villa Mitre, Estudiantes-Bolívar, Independiente-Huracán y Argentino-Ferro.