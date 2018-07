Candidato. Desde 2008, el premio al mejor futbolista del año lo ganaron Messi o Cristiano Ronaldo. Esta vez se lo llevaría el francés Antoine Griezmann.

La FIFA ha anunció ayer a los jugadores candidatos a quedarse con el premio "The Best" 2018, entre los que se destacan los nombres de Kylian Mbappé (PSG/Francia), Cristiano Ronaldo (ex Real Madrid, ahora en Juventus/Portugal), Lionel Messi (Barcelona FC/Argentina), Mohamed Salah (Liverpool/Egipto) y Antoine Griezmann (Atlético Madrid/Francia).



La lista, que tiene la notable ausencia del brasileño Neymar, la completan Kevin De Bruyne (Manchester City/Bélgica), Eden Hazard (Chelsea/Bélgica), Harry Kane (Tottenham/Inglaterra), Luka Modric (Real Madrid/Croacia) y Raphael Varane (Real Madrid/Francia).

Entre los mejores DT del año, nuevamente quedó preseleccionado el argentino Diego Simeone.

Todo indica que este año se romperá la hegemonía de Cristiano Ronaldo, quien se quedó con el galardón en 2016 y 2017, en ambas ocasiones por encima de Messi, quien quedó en segundo lugar. El podio lo completaron el francés Antoine Griezmann y el brasileño Neymar, respectivamente.



Desde 2008 que los premios otorgados por la FIFA se los repartieron entre Cristiano o Messi. Sin embargo, sus flojas actuaciones en la Copa del Mundo reciente podría sentenciar el fin de su reinado. La lista de candidatos fue elaborada por un "jurado de leyendas de la FIFA" y el ganador será elegido en un proceso que tendrá dos etapas.