La de mayor nivel. La Vuelta a San Juan 2.1 UCI será la de mayor nivel desde que ostenta esa categoría por la cantidad de equipos y las estrellas del pelotón mundial con las que contará. Eso lo remarcaron las autoridades ayer en la presentación local de la competencia ante cientos de personas en un lujoso hotel de Desamparados.







De que será la mejor no cabe duda. Anoche, en la presentación de la Vuelta Internacional a San Juan para los medios locales, se despejaron los rumores y se confirmó la presencia de otra figura más: se trata de Nairo Quintana, el colombiano del Movistar quien cerró finalmente el pacto acordado en los últimos días.



La competencia ciclística de categoría 2.1 para la Unión Ciclista Internacional fue presentada en el Hotel Del Bono Park que lució su sala de conferencias colmada por dirigentes, funcionarios y ciclistas. El gobernador Sergio Uñac al cierre de su discurso fue quien confirmó la presencia de la estrella colombiana del Movistar que de esta manera se suma a su compatriota del UEA Fernando Gaviria, el más ganador desde que la carrera es de esta categoría; además del triple campeón mundial Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) y del experimentado velocista Mark Cavendish (Dimension Data) entre tantas figuras.



"Hemos logrado el sueño de quienes soñaron esta Vuelta hace 37 años porque en San Juan la utopía en el deporte no existe, los sueños acá se cumplen", contó en parte de su discurso el secretario de Deportes Jorge Chica. Por su parte, Uñac aportó: "El ciclismo debe ser un gran pilar en la comunicación entre los que habitamos esta provincia, qué lindo es que podamos cumplir un año más con una Vuelta a este nivel", aportó el mandatario provincial.



La Vuelta se disputará desde el 27 de enero hasta el 3 de febrero, contará con la presencia de 27 equipos que se disputarán siete etapas y tendrán una jornada de descanso. Además, a diferencia de los dos años anteriores en donde la presentación se desarrolló en el Cantoni, esta vez se realizará un circuito criterium en Avenida Ignacio de la Roza en los alrededores del Teatro del Bicentenario: los ciclistas pasarán por el puente recientemente estrenado para mostrarle al mundo las últimas grandes obras de la provincia.



De que será la Vuelta a San Juan con mayor nivel no quedan dudas. Sólo queda contar los días para que comience el show.

Colmada. La Vuelta genera expectativa de sobra. Por eso ayer la sala de conferencias del Del Bono Park lució lleno total. (Fotos: Daniel Arias)

Protagonistas

NICOLÁS TIVANI - Ciclista

"Hoy me encuentro sin equipo pero estoy con muchas ansias de correr la Vuelta. Me estoy preparando de la mejor manera para ser parte de la carrera más linda de todo el continente".

DUILIO RAMOS - Ciclista

"Vine junto a mi equipo Arbol Verde para vivir la presentación de la Vuelta. Ojalá pudiera estar junto a la Selección argentina como lo hice el año pasado. Nosotros como sanjuaninos siempre queremos estar en la Vuelta".

HÉCTOR "WILLY" LUCERO - Ciclista

"Junto a la Municipalidad de Pocito estamos apuntándole con todo a la Vuelta, como siempre lo hemos hecho, con mucho profesionalismo y una buena preparación. Será una competencia muy linda por el nivel que habrá".