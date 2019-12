Mientras los rumores respecto de una salida del club dependiendo del resultado de las elecciones en Boca, el delantero Carlos Tevez se refirió a su continuidad en el club y sentenció: "Si me llaman Riquelme o Burdisso y me dicen que me tienen en cuenta, me quiero quedar".

"Está muy bien que Román (Riquelme) se meta en la política. Yo no me voy a meter porque me parece que no sería justo de mi parte, estando dentro del club. Tengo ganas de quedarme, porque Boca es mi vida. Si me llaman Román o (Nicolás) Burdisso y me dicen que me tienen en cuenta, yo voy a estar. Yo quiero estar. Quiero seguir jugando. Ojalá sea en Boca, porque me quiero retirar con esta camiseta y siempre lo dice. Sea de cualquier cosa, hasta de utilero, quiero seguir en Boca. No hay otra cosa que me motive, no me mueve nada más", declaró el Apache en diálogo con ESPN, echando así por tierra los rumores que indicaban que estaba pensando en el retiro.

Con respecto a su relación con Riquelme, hoy candidato a vicepresidente segundo por la lista que encabeza Jorge Amor Ameal, el atacante fue claro: "Lo que le tuve que decir a él en su momento y las críticas fueron algo que sentía en ese momento. Pero yo soy un agradecido a Román, no sólo por sus palabras sino por todo. Soy un agradecido porque él es el máximo ídolo de la historia del club".

Las palabras de Tevez llegan después de que Riquelme sostenga que el atacante "todavía tiene mucho para darle a Boca". Así, pese a que el exjugador de Juventus ha apoyado publicamente a Daniel Angelici en anteriores elecciones y que haya sido crítico respecto de las declaraciones de Román respecto del equipo en años pasados, todo parece indicar que ambas partes tendieron un puente que puede permitir que el Apache se retire en el Xeneize por la puerta grande.