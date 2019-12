El año se termina pero la acción no se detiene, por lo menos en el futsal sanjuanino. Organizado por la Municipalidad de Pocito, la Copa Fin de Año va llegando a su fin y ya prepara la gran final que tendrá como escenario el flamante y coqueto estadio "Marcelo García". La Copa de Oro tendrá como finalistas a Sportivo Desamparados y San Ricardo, mientras que a la Copa Plata, la definirán Barrio Escobar y Calise. Las finales se disputarían el 29 de este mes.

Antenoche la atención se centró en cancha de Laprida. Allí, los locales no pudieron con el poderío de Barrio San Ricardo que terminó adueñándose del encuentro goleando por 9 a 3 y clasificándose a la final con el primer lugar en las posiciones. Anteriormente a ese duelo, hubo otro partido atrapante que tuvo como protagonistas a Desamparados y Don Bosco. El choque en el tiempo reglamentario fue parejo y no hubo caso que rompieran la paridad, culminó 2 a 2. La definición continuó en los penales donde Desamparados se hizo fuerte para vencer a su rival y clasificarse a la final. Sportivo, que lleva poco en esta disciplina, llegó a los Play Off por el ascenso en el torneo de la Tercera División.

En tanto que por la Copa Plata, en el Barrio Escobar, el local no tuvo problemas ante Bermejito al que goleó por 6 a 2. Mientras que Calise hizo lo suyo ante Juvenil UTA, al que derrotó por 7 a 5.