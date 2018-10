Reconocimiento. Un grupo de ambulancias recorrió ayer el sistema vial externo, que son las calles que van por fuera de la pista. Es clave el reconocimiento y el protocolo de acción en casos de asistencia y rescate.



Domingo al mediodía. En el Circuito San Juan Villicum no parece que sea día no laborable y menos aún que sea hora del almuerzo. Allí los obreros siguen trabajando en los últimos detalles de obra, especialmente en los cierres perimetrales y en la limpieza posconstrucción; a la vez que son incesantes las capacitaciones en las distintas áreas, como la de rescates. Y es que no queda nada para la inauguración del autódromo, que será este jueves a la tarde; y para la primera salida a pista de las motos del Superbike, que se producirá el próximo viernes de cara a las carreras de sábado y domingo.



Aunque originalmente ayer al mediodía habían evaluado hacer un simulacro de emergencia y un ensayo de drenajes (iban a largar agua a la pista para probar el sistema), las contingencias de preparación propias de un evento de estas características obligaron a posponerlas. De todas maneras, las autoridades establecieron hacer un entrenamiento con ambulancias y vehículos de seguridad, que consistió en realizar desplazamientos por el entramado vial externo. Esto es el conjunto de calles que van por fuera de la pista (y que un sector incluso la atraviesan por un túnel). Al ser un complejo tan grande y a la vez nuevo es que el personal de ambulancias debe conocerlo al dedillo para actuar en forma inmediata en caso de emergencia o rescate.

Incansables. Los obreros trabajaron en los últimos detalles, como por ejemplo en las tribunas del sector medio.



La acción se complementó a la capacitación que vienen tomando, en el mismo autódromo, los profesionales sanitarios que trabajarán los días de competencia.



En tanto, con la llegada de los equipos del Mundial de Superbike comenzó también el armado de los boxes, por lo que la zona de paddock se va transformando rápidamente y toma color para estar lista para la presentación del SBK.



A su vez, los obreros ayer tensaban las telas metálicas de los cierres perimitrales en diferentes sectores del autódromo, mientras que otros retiraban a mano las piedras de mayor tamaño en las camas de leca, que fueron niveladas. Por su parte, ayer colocaron los puentes de acceso a las tribunas, pintaron el portal principal que da a ruta 40 e instalaron la estructura de los semáforos en la recta, indicó Jorge Deiana, secretario de Obras Públicas y coordinador general de los trabajos en el autódromo.

Semáforos. Mientras que en boxes ya está hasta la cartelería, en la recta ayer colocaron los semáforos de largada.



Hoy seguirán con detalles de armado y largarán los últimos metros cuadrados de pavimento en los sectores externos del complejo. A su vez, instalarán la carpa en la que se realizará la ceremonia de inauguración. El Villicum se acerca a su día histórico.