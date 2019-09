De festejo. Facundo Leánez (a la derecha) obtuvo su primer podio en Termas, con el equipo netamente sanjuanino. Diego ya había ganado una serie en 2018.

Los hermanos Facundo y Diego Leánez, responsables del equipo #SanJuanalTN, viajaron a Viedma para afrontar una nueva fecha del Turismo Nacional, con los Toyota Etios de Clase 2. Y lo hicieron motivados por el último podio de Facundo, quien finalizó tercero en Termas de Río Hondo. Mañana, los sanjuaninos disputarán la clasificación que armará la grilla de las series del sábado, que a su vez conformarán la parrilla de la final del domingo.



Esta novena fecha del Turismo Nacional que se disputará íntegramente en el autódromo de Viedma tendrá a su vez 60 autos, en principio 30 de Clase 2 y 30 de la Clase 3.



Lo más saliente es la ausencia del equipo campeón de la Clase 3, el Chetta Racing, que momentáneamente no seguirá en la categoría tras una sanción a Carlos Okulovich en la final de Termas. Por otro lado, tras haberse ausentado en las últimas dos fechas por el estado de salud de su mamá, Fabricio Pezzini retornará con el Toyota Corolla atendido por la escuadra de Bessone y Arana. Es por ello que no seguirá Andrés Jakos, quien en la última competencia condujo ese vehículo. Tampoco estará en Viedma, Santiago Álvarez, quien decidió enfocarse en el TC Pista y por ahora no volverá al Turismo Nacional. Al igual que Lucas Vicino, desvinculado del Saturni Racing.

Recital en pista

Cuando los autos de Turismo Nacional terminen su actividad el sábado, tras la jornada clasificatoria, la banda de cumbia Los Totora dará un recital en el autódromo rionegrino. La acción en la que se unirán los fierros y la música nació para darle un extra a los espectadores.