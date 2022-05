Las controversiales elecciones de la Liga Profesional no se llevarán a cabo nuevamente ni tendrán como definitivos los resultados que habían arrojado antes de que Marcelo Tinelli presentara la medida cautelar. Es que por orden de la Justicia, el sanjuanino, Claudio Tapia, quien preside la Asociación del Fútbol Argentino desde 2017, quedará al frente de la Liga hasta 2024, cuando estaba estipulado que terminara el mandato de Tinelli, quien renunció a principio de año e incluso ya se alejó de la presidencia de San Lorenzo.



La medida fue informada ayer por el juez Camilo Almeida Pons, quien prorrogó el plazo dispuesto en la resolución del 6 de abril, y determinó que Tapia quede como presidente de la Liga Profesional hasta el vencimiento del mandato de las autoridades vigentes, en 2024.



Tinelli había llamado a elecciones en los primeros días del año y en marzo la lista encabezada por Cristian Malaspina (Argentinos) fue la única que se terminó presentando, sabiendo que contaba con los votos para ganarlas. Mario Leito (Atlético Tucumán), se había posicionado como el otro candidato, pero al no contar con los votos, directamente no presentó lista.



Sin embargo, Tinelli impuso una medida cautelar ante la Justicia para frenar las elecciones, argumentando que la lista de Malaspina tenía irregularidades. Primero pusieron a Tapia como presidente de manera provisoria, pero ahora el máximo dirigente de la AFA será también la cabeza de la Liga.

Pasó el equipo de Chiqui

Barracas Central, equipo que condujo Claudio Tapia y cuyo estadio lleva su nombre, goleó ayer a Acasusso, de la Primera B, por 4 a 1, y será el rival de River en los 16vos de la Copa Argentina. El delantero Fernando Valenzuela (32m PT de penal y 11m ST), el delantero uruguayo Junior Arias (6m ST) y Juan Manuel Vázquez (16m ST) anotaron para Barracas Central, mientras Axel Arce (34m ST) descontó para Acasusso. El partido se jugó en la cancha de Estudiantes de Buenos Aires y fue arbitrado por Diego Ceballos.



El ganador de Barracas-River se cruzará en octavos con el vencedor de Argentinos-Defensa y Justicia.