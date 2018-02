"La 10 es de Maradona y es de Riquelme, que son dos grandes ídolos del club". Carlos Tevez reveló el motivo por el que no eligió el número de camiseta que llevaba puesta antes de su partida a China.

"A Cardona le queda muy bien. Me hace acordar a Márcico", añadió respecto a la camiseta fetiche que en esta oportunidad decidió no utilizar.

"Me quiero retirar con la 32 que es el número que amo y me siento cómodo. Me ha seguido en casi toda mi carrera y me siento identificado", explicó el Apache.