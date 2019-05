Con el 1. Facundo Mora festeja en lo más alto del podio en la tercera fecha del Superbike Argentino, que se disputó en el autódromo de Buenos Aires. Su potencial es enorme.

Los que saben dicen que es un diamante en bruto, un elegido que lo lleva en la sangre. Facundo Mora es un chico de sólo 13 años que no tenía ningún antecedente en moto y que apenas suma tres carreras del Superbike Argentino, el campeonato nacional de motociclismo. El fin de semana viajó a Buenos Aires y en el mítico autódromo Juan y Oscar Gálvez sumó su primera victoria. El pequeño sanjuanino se impuso en una intensa carrera en la Junior Cup 250 cc y confirmó que tiene un futuro enorme.



Facundo mide sólo 1,34 metros y pesa 34 kilos. Pero como si hubiese nacido para pilotar, tiene técnica para inclinar la moto y doblar a toda velocidad. Lo particular de Mora es que nadie de su familia corrió nunca antes en moto, sólo su padre está vinculado al automovilismo por su pasado en el Zonal Cuyano. Es decir, no lo fueron llevando, no tuvo referentes ni maestros y lo que sabe es de puro instinto y capacidad.

La Junior Cup 250 cc es una categoría formativa hasta 16 años.

"Desde chico que le insistía a mi papá para correr en moto. Hasta que el año pasado me llevó al Pinar y me hizo acelerar en una 200 cc que tenemos. Y creo que se asombró. Lo del Superbike surgió de la nada, pero tuve que hacer una prueba para ver si estaba para competir a nivel nacional", contó Facundo.



Su papá, Mauricio, relató que cuando lo vieron girar en El Pinar se dieron cuenta de que tenía algo especial. Y le recomendaron explorar ese potencial. Así, se contactó con el dueño de un equipo de Superbike, Fabián Moscatello. "Le dije que mi hijo nunca había corrido en moto, pero que lo viera. Y viajamos a Río Cuarto a una prueba. Ese mismo día Moscatello me dijo que lo quería en el equipo y así empezó esta aventura, que es muy costosa y a la vez no deja de sorprendernos", indicó el papá.

Con todo. Con sólo 1,34 metros de altura, Facundo lleva a fondo la Honda 250 cc de la Junior Cup. El sanjuanino fue la revelación de la última carrera del Superbike.



En la primera fecha del Superbike, Facundo terminó quinto; en la segunda fue cuarto pero porque se pasó en un frenaje cuando venía primero. Y, ahora en la tercera cita del calendario, no se equivocó y tras largar segundo avanzó hacia lo más alto del podio.



"Fue una carrera muy divertida, la disfruté mucho. Me había quedado con la espina de la fecha anterior y ahora pude dar el salto sin errores", expresó el alumno de segundo año del Colegio Luján y quien aún lejos de poder sacar la licencia de conducir ya gana finales del Superbike. "Con este triunfo quedé cuarto en el campeonato y ya pienso en luchar por el título", agregó Facundo, de una madurez poco habitual en chicos de tan corta edad y un talento increíble.



Una buena cosecha sanjuanina

Los otros pilotos sanjuaninos en el Superbike Argentino también lograron cerrar una buena fecha en el Gálvez de Buenos Aires. Y es que además del triunfo de Mora en la Honda Junior Cup 250 cc, en la categoría R3 Cup, Juan Ignacio Rodríguez (foto) se subió al podio al culminar en la segunda colocación, mientras que en la misma categoría, Carlos Dibu Morales se ubicó séptimo.



La próxima cita del Campeonato Argentino de Velocidad se disputará el 1 y 2 de junio, posiblemente en La Rioja. Y sigue abierta la chance de tener una fecha en El Villicum.