De festejo. Luego de uno de los goles del Matador, los jugadores se abrazan festejando la conquista. En el complemento Tigre tuvo un lapso goleador de 5 minutos y prácticamente sentenció la serie.

Tigre fue una máquina de jugar bien al fútbol y de meter goles. Vapuleó al Atlético Tucumán por 5-0 en el partido de ida por una de las semifinales de la Copa de la Superliga y dejó cerrada prácticamente la serie. Tendría que sufrir una catástrofe en Tucumán para que las cosas cambien.



Ayer, El Matador jugó un primer tiempo para recordar por largo tiempo. Es cierto que no generó tantas situaciones de gol, pero coleccionó pases al pie y construyó mil paredes. El golazo de Lucas Menossi fue la muestra perfecta. Se dieron varios pases hasta que llegó la conquista.



Tras unos ataques visitantes, Cavallaro quedó frente a frente con Luchetti y la colgó del ángulo.



Los primeros 15 minutos de la segunda parte fueron un regalo para los miles de hinchas que colmaron el estadio y que supieron sufrir el descenso el torneo pasado. Fue una fiesta de golea, fútbol, aplausos, ovaciones, abrazos y sonrisas. El primero en sumarse a la fiesta de los golazos fue Cachete Morales, después Colazo y por último Cavallaro. Todos a bordo de una precisión notable.



Después del quinto grito de Cavallaro, el partido se convirtió en un homenaje, mientras que Marinelli no paraba de sacar pelotas de gol. Entró el Chino Luna, ídolo absoluto, aunque no le quedó ninguna para definir. Se ganó, sí, varias ovaciones. De todos modos, el más aclamado fue Pipo Gorosito. ¿Seguirá en la B Nacional? La idea y su intención es quedarse, pero le será imposible mantener este plantel de jugadores de tan alto nivel. Igual, esa es una historia que vendrá después: ahora, el objetivo probable es la Copa Libertadores.



Fuente: Clarín.

Boca visita La Paternal

Boca Juniors visitará hoy a Argentinos Juniors en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Superliga, que se definirá el próximo fin de semana en "La Bombonera". El encuentro se jugará este domingo a partir de las 18.45 en la cancha de Argentinos, ubicada en el barrio porteño de La Paternal, será arbitrado por Mauro Vigliano y televisado por Fox Sports Premium. El encuentro revancha se jugará el domingo 26 de mayo en "La Bombonera" también desde las 18.45 y el ganador de la serie jugará la final del flamante torneo ante el vencedor de la llave que dirimirán Tigre y Atlético Tucumán. La final de la Copa de la Superliga está prevista para el domingo 2 de junio a un único partido en Córdoba.

Manchester City hizo historia

Manchester City se convirtió en el primer club inglés de fútbol masculino en obtener los tres títulos locales de la temporada tras golear a Watford, con el argentino Roberto Pereyra, por 6-0 en Londres, en el marco de la final de la Copa de Inglaterra (FA Cup). Nicolás Otamendi y Sergio "Kun" Agüero estuvieron en el banco de suplentes de Manchester City. Manchester City consiguió la Liga de Inglaterra, la Copa de Inglaterra y la Copa de la Liga, aunque el objetivo de la Liga de Campeones de Europa quedó trunco tras ser eliminado por Tottenham.