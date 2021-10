La 14ª fecha del TC Mouras en el Autódromo de La Plata no fue la carrera esperada para consolidar la victoria en la fecha pasada y cimentar las chances de candidato al título. Una situación fortuita y de carrera, como fue un pontonazo en la largada, dejó en tres ruedas a la Chevy de Tobías Martínez, que antes de cumplir la primera vuelta de la final debió ingresar a boxes a cambiar el neumático trasero izquierdo.

En la vuelta a pista, el sanjuanino de Las Toscas Racing volvió muy retrasado y en el último lugar, y el trámite de la carrera no jugó a su favor, ya que esperaba el ingreso de algún auto de seguridad que le diera la chance de alcanzar el pelotón, pero esto nunca sucedió y finalmente finalizó en el puesto 23º. Incluso el trámite de la serie no le fue favorable, con un buen auto, el tapón que significó la Chevy de Brezzo, no le permitió ganar puestos y finalizó en el 5º puesto.

“En la serie nosotros largamos bien y el de adelante mío no movió bien, lo que hizo que antes de llegar al curvón tuve que soltar para no llevármelo por delante a Brezzo, ya que la fila de afuera iba mucho más rápido. Pude defender la posición con Teti (Torino) pero no pude hacer la maniobra de sobrepaso con Brezzo”, comentó Tobías en relación al trámite de la primera serie, donde buscó permanentemente superar al 4º, pero no encontró un hueco.

“Me había dejado contento el rendimiento del auto en la serie y en la final cuando vamos a largar un mínimo roce de pontón con Lugón (Ford), me hace romper la válvula de la rueda izquierda, y bueno, tuvimos que entrar a cambiarla. Una pena porque teníamos para sumar y estar un poco más adelante, creo que teníamos un buen auto”, dijo el sanjuanino sobre la rotura del neumático trasero izquierdo. “Nos despedimos de La Plata, por eso ahora tenemos que pensar en Viedma y en San Juan, que es lo que se viene, en sumar experiencia, porque hemos quedado muy lejos del campeonato” sentenció el sanjuanino, aunque en las dos fechas que restan, todo puede pasar.

La carrera fue ganada por Marcos Quijada (Dodge), seguido por Alfonso Domenech (Dodge) y el el tercer escalón del podio Diego Azar (Chevrolet). Tobías buscará en Viedma del 5 al 7 de noviembre los puntos necesarios para llegar a San Juan, que repartirá puntaje doble, con posibilidades de coronarse campeón en El Villicum el fin de semana del 26 al 28 de noviembre.