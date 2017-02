Después de la pelea en pleno entrenamiento, Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva se sentaron en una conferencia de prensa para aclarar la situación. Ambos jugadores, que se habían retirado del entrenamiento, volvieron al club y tras una charla con el cuerpo técnico y la CD, explicaron lo que pasó.



"Le quiero pedir disculpas a Joni (Silva), a mis compañeros, a la gente del club y al cuerpo técnico; no estuvo bien lo que hice, fueron cinco segundos de calentura. No es oportuno, estamos viviendo en un clima bueno, se está entrenando muy bien y que pase esto se hace una bola que no pasa", expuso Insaurralde, quien se hizo cargo del conflicto y trató de exculpar de la situación al lateral izquierdo.



"Lo que pasó quedó allá; nos vinimos riendo a la conferencia. Está todo bien", manifestó Silva, quien buscó cerrar una historia que sacudió la mañana en el entrenamiento del club.



Mientras tanto, en la Comisión Directiva analizan una sanción económica y deportiva. Para eso habrá una reunión entre los dirigentes cuando regrese de sus vacaciones Daniel Angelici.

Fuente: Clarin