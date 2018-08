De nuevo. En abril pasado, el estadio Aldo Cantoni se convirtió en una cancha de tenis, con la serie ante Chile. A fin de mes empezarán los trabajos para volver a instalar la superficie, que nuevamente será de polvo de ladrillo.

Con el trío de glorias en carrera al frente del equipo argentino de Copa Davis, conformado por Gastón Gaudio, Guillermo Coria y Willy Cañas, queda definir un aspecto clave: quién de los tres ocupará la silla de capitán en el campo de juego el mes que viene cuando se juegue el play off de Grupo Mundial en el estadio Aldo Cantoni. Y ayer, durante la firma de convenio entre el Gobierno de San Juan y la Asociación Argentina de Tenis, el titular de la AAT dijo que aún no resuelven la capitanía. Agustín Calleri adelantó además que hay dos jugadores que tienen su lugar asegurado en el equipo que enfrentará a Colombia, entre el 14 y 16 de septiembre en San Juan: Schwartzman y Pella.



"Hay que resolver lo de capitanía porque si bien el equipo estará dirigido por los tres, solo uno puede sentarse en la silla. Y eso será una decisión que tomen entre ellos", aseguró Calleri.



A su vez, repasó las razones por las que decidieron desvincular como capitán a Daniel Orsanic, quien inicialmente iba a dirigir hasta la serie en San Juan: "Después de que asumimos en la AAT, Orsanic empezó a tener una relación distante con nosotros. Constantemente quisimos tener una vínculo cordial pero él no puso de su parte. Y si el capitán del equipo de Copa Davis no está en sintonía con las personas que se dedican al desarrollo de la Asociación Argentina del Tenis es muy difícil avanzar. Entonces, con el Consejo Directivo decidimos la desvinculación".

El cruce entre Argentina y Colombia implicará el regreso de la Copa Davis a San Juan, luego de la serie ante Chile en abril pasado. Y no sólo será el debut de Coria, Gaudio y Cañas al frente del equipo albiceleste sino también la posibilidad de regresar al Grupo Mundial en caso de ganar el cruce, tras el descenso de 2017.



"Será una serie típica de Copa Davis, en la que el ranking no existe. Se juega con un nerviosismo que no es el habitual en el ATP y ha pasado que jugadores de ranking bajo superen a los mejores posicionados. No quiere decir que eso vaya a pasar ahora con Colombia, sino que sabemos que hay que jugar con toda la intensidad", dijo, a la vez que anticipó que hay dos tenistas convocados. "Diego Schwartzam y Guido Pella seguro que van a estar, resta definir a los otros integrantes del equipo", adelantó. Ya Gaudio de todas maneras había dado por hecho que el Peque y Pella (quienes estuvieron en la serie ante Chile), serán de la partida, a la vez que dijo que convocarán a Leonardo Mayer, Horacio Zeballos y Federico Delbonis. Calleri, en tanto, indicó que Juan Del Potro mantiene su postura de seguir alejado de la Davis. "Siempre tendrá las puertas abiertas, pero respetamos su decisión", aseguró.

Beneficios

45

Millones de pesos dejó en movimiento turístico la serie entre Argentina-Chile que se disputó en abril, de acuerdo a lo informado ayer por las autoridades. Esperan beneficios similares ahora en septiembre cuando se realice el cruce ante Colombia.

"Por la serie en San Juan, la AAT recibió un premio como la mejor en todo el mundo". AGUSTÍN CALLERI Pte. Asoc. Argentina de Tenis

"Desde la última Copa Davis en San Juan, nuestras licencias federativas crecieron 500%". RUBÉN BUENO Pte. Fed. Sanjuanina de Tenis

"Apostar al deporte tiene un sinnúmero de efectos positivos, como en lo turístico". SERGIO UÑAC Gobernador San Juan

Las entradas, dentro de unos días

El secretario de Deportes de la provincia, Jorge Chica, indicó que en los próximos días darán a conocer el precio de las entradas anticipadas para la serie de Copa Davis entre Argentina y Colombia, como también los puntos de venta, ya que están resolviendo los convenios de comercialización.



Por su parte, en la ceremonia de ayer desarrollada en Casa de Gobierno las autoridades adelantaron que en el marco de la serie de septiembre, inaugurarán la iluminación de canchas de tenis en dos clubes; mientras que anunciaron que hay otras dos obras de este tipo en ejecución.