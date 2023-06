Con el triunfo de la Selección Argentina por 2-0 sobre Indonesia, Lionel Scaloni se transformó en el entrenador con mayor efectividad en la ilustre historia de la Albiceleste, dejando en el camino a Diego Maradona.

Desde su asunción en primero en carácter interino tras la finalización del Mundial de Rusia 2018, el oriundo de Pujato dirigió 61 encuentros y en el proceso obtuvo el tercer puesto en la Copa América 2019 antes de consagrarse campeón de la Copa América 2021, Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

Sus números entre victorias, empates y derrotas hablan por si solos: ganó en 41 ocasiones, igualó en 15 y solo perdió cinco encuentros. Con el máximo invicto histórico del combinado nacional de 36 presentaciones sin perder, desde la caída ante Brasil en las semis de la Copa América del 2019 hasta la primera fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022 contra Arabía Saudita antes de terminar el torneo con un triunfo sobre Francia para obtener el tercer campeonato mundial.

Luego de la lista que encabeza Scaloni y lo sigue Maradona, se encuentra tercero Gerardo Martino con 73,5% (29 partidos), cuarto Manuel Seoane 73,3% (10 partidos) y quinto, Guillermo Stábile 72,2% (127 partidos).

El choque en Yakarta, donde Argentina no tuvo la presencia de tres de sus emblemas como Lionel Messi (está en Rosario de vacaciones), Angel Di María y Nicolás Otamendi, se vio al campeón del mundo con un volumen de juego bastante inferior a lo demostrado últimamente.

En el primer tiempo, el campeón del mundo fue dominador pero recién pudo abrir el marcador con el gran disparo de Paredes y en la segunda parte, el "Cuti" Romero liquidó el pleito justo antes del crecimiento de Indonesia, que complicó con laterales largos al área.

Con siete cambios con respecto al primer amistoso en China, Scaloni aprovechó para probar variantes tácticas y dispuso el debut de Facundo Buonanotte como titular y más minutos para Alejandro Garnacho en la segunda parte.

Presente. Aunque está ya de vacaciones en su Rosario natal, los hinchas no dejaron de ‘recordar’ a Lionel Messi en las tribunas.

De perlas

“Jugamos 2, ganamos 2. La pasamos de perlas en la gira por Asia. Vamos, Argentina”, escribió

el presidente de AFA, Claudio Tapia en Twitter. Al texto, el sanjuanino le sumó dos fotos:

una de Messi convirtiendo ante Australia y la otra de Paredes con el 1-0 de ayer.

Con la vista al futuro

Lionel Scaloni habló después de la victoria sobre Indonesia y se mostró más que optimista por las actuaciones de Alejandro Garnacho y Facundo Buonanotte en sus debuts con la Albiceleste y anticipó que podría haber más figuras del combinado nacional Sub-20 dentro de las convocatorias de la Scaloneta en el futuro inmediato.

"La idea era esa. Que jueguen, que sumen minutos que es lo más importante. Más allá del resultado, el juego y el funcionamiento, que eso ahora no es lo que más me interesa, queríamos que estos chicos jueguen, disfruten y se vayan acoplando a lo que es el equipo pero no hay que apurarlos", explicó el oriundo de Pujato sobre las actuaciones de los atacantes de 18 años de Manchester United y Brighton.

"Hemos hecho un par de retoque a los que vieron del Mundial y estamos abiertos a lo que venga. La gente que se pueda destacar, sin importar el carnet de identidad -o la edad que tienen- aprovechando el momento de cada uno. Hoy están los chicos jugando bien, jóvenes y esperemos seguir así".

LO QUE VIENE

En setiembre, se inicia el camino hacia el 2026

Maneja. Giovani Lo Celso, quien no pudo estar en el Mundial por una lesión, controla el balón ante la marca de un rival de Indonesia.

Finalizada la fecha FIFA de junio en Asia, donde Argentina sumó el triunfo sobre Australia y el logrado ayer frente a Indonesia (ambo por 2-0), los dirigidos por Lionel Scaloni volverán a las canchas en septiembre, cuando jueguen dos partidos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

La primera fecha tendrá a la Albiceleste recibiendo a Ecuador, mientras que en la segunda visitará a Bolivia. Más adelante, en octubre, jugará ante Paraguay y Perú. En todos los casos faltan confirmarse el día y la hora a realizarse. Igualmente, es casi un hecho que el bautismo de la albiceleste por Eliminatorias será en el estadio de River.