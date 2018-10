Donald Trump pidió "endurecer las leyes de pena de muerte" de Estados Unidos a raíz del tiroteo ocurrido este sábado en una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, en el que murieron ocho personas.

"Creo que cuando una persona comete un acto así debería ser condenado a muerte", disparó Trump

"Es una pena ver estas cosas tantos años, y tantas veces", expresó Trump a la CNN. Sin embargo, el presidente se mostró adverso a restringir la venta y compra de armas por parte de la población civil.

"Es un mundo violento. Cuando uno cree que superó [la violencia] y que desapareció, después vuelve en la forma de un hombre loco, un lunático. Creo que deberíamos endurecer nuestras leyes sobre la pena capital", convino.

"Creo que cuando una persona comete un acto así debería ser condenado a muerte y no esperar años y años. Ahora van a haber abogados involucrados, se van a meter todos y vamos a estar 10 años... Creo que deberíamos endurecer esas leyes y creo que debería votarse [en el Congreso]", aseguró Trump.

"Cualquiera que le haga esto a gente inocente que están en un templo o una iglesia, porque hemos tenido tantos incidentes en iglesias, debería pagar el precio más alto. Yo me siento así hace mucho tiempo. Hay gente no está de acuerdo conmigo pero no sé por qué", concluyó el presidente estadounidense.

"Esto tiene poco que ver con las leyes sobre armas. Si hubiesen tenido protección adentro los resultados habrían sido mucho mejores. Esta es una disputa que siempre existirá, sospecho, pero si hubiesen tenido una protección adentro del tempo habría sido una situación muy distinta. Pero no lo tenían", sentenció acerca de lo ocurrido en la sinagoga este sábado.