Protagonista. Maximiliano Turcumán ayer saltó en la categoría mayor con dos de sus animales y obtuvo el mayor puntaje del día. Hoy intentará seguir con esa racha para poder dejar el título en casa. El Cordillerano arrancó con todo y consagrará al mejor mañana en la pista del Jockey Club.

De la mejor manera para San Juan. El jinete local Maximiliano Turcumán fue el mejor en el primer día de actividad del 28º Cordillerano de Saltos Hípicos que organiza el Club Hípico San Juan y que finalizará mañana en el Jockey Club de Rivadavia. El binomio sanjuanino fue quien mejor puntaje obtuvo entre los 350 binomios que disputan el certamen y se ilusionan con quedarse con el Gran Premio que conocerá a su dueño mañana.



Turcumán, hoy por hoy el exponente máximo del hipismo sanjuanino en la categoría Primera se impuso con su caballo "CT Quality Fe" sobre la cordobesa Emilia Grimaldi, tercero fue Ignacio Cappa, cuarto otro cordobés Luis Maldonado y quinto Damián Ancic. En Segunda 1,20 dominó Leandro Cuitiño y Federico Romero; en Segunda 1,30: ganó Lautaro Borsotti, seguido por la amazona local Pilar Agliozzo y Victoria Gimenez.



En algunas de las otras categorías, los resultados fueron los siguientes: en Children 1,20 el ganador fue Lucas Guevara, seguido por Juan Candisano y Bautista Jaled. En Tercera 1,20 ganó Marina Viccia, segundo fue Nicolás Camusso y tercero Franco Dabin. Entre los Amateurs, en 1,10 ganó José Turcumán y segundo fue Alejandro Delpozzi y en 1,20 dominó Fernando Bustos. En Children 1,10 el podio lo integraron Juan Candisano, Valentina Berridi y Santiago Geraige; en Tercera 1,10: Giuliana Massi, Celina Herrero y Victoria Guinaldo y en Caballos Nuevos 1,10 dominaron Bustos y De Monte.



Hoy, de 9 a 18 horas, continuará la segunda jornada del Cordillerano. Cabe destacar que la entrada es libre y gratuita.

>> La tricampeona Chiappero, ahora en otro rol

Oriunda de General Levalle, la cordobesa Victoria Chiappero llegó para ser parte del Cordillerano de Saltos Hípicos. Aunque esta vez lo hace en otro rol: acompañar a sus alumnos de la escuela de hipismo del Club Lago San Agustín, que completaron la primer jornada con estupendos resultados. Chiappero, tricampeona en el certamen sanjuanino esta vez no puede saltar por un embarazo de poco más de cuatro meses que hoy por hoy, constituye el único motivo de su felicidad: "No podía perderme este Cordillerano tan lindo, por eso estoy acá acompañando a mis chicos. Estoy en un momento pleno de mi vida así que disfrutando desde donde me toca", contó Chiappero quien junto a sus dirigidos ya disputaron la fecha por el torneo Federal realizada en Córdoba y apuntan todos los cañones a cosechar algún titulo en San Juan. "Si Dios quiere el año próximo ya estaré saltando aquí, aunque con compañía", expresó quien llegó para acompañar a Lucia Miltes, Francisca e Ignacio Lavaselli, Francisca y Carmela Martini, Nicolás Camusso, Vanesa Poloni, Milagros López, Pilar Eliceche y Victoria Gimenez.