En un partido lleno de condimentos, UVT Vóley sacó adelante un encuentro muy disputado ante Once Unidos, en la continuidad de la jornada de miércoles de la Liga de Vóleibol Argentina que se disputa en Tucumán. El éxito sanjuanino fue por 3-2, con parciales de 25-20, 25-22, 18-25, 19-25 y 15-9. En tanto que en el comienzo de la quinta jornada, Obras no pudo ante Ciudad Vóley. El conjunto bonaerense con la victoria recuperó la punta de la Liga, que va camino a cerrar su segundo Tour de Fase Regular en San Miguel de Tucumán. Muni prevaleció por 3-1 con parciales de 22-25, 25-23, 27-25 y 25-23. Entre otros resultados del día, Defensores de Banfield venció a River Plate por 3-2 (30-28, 15-25, 21-25, 25-17 y 15-13), y de esta manera el "Millo" cerró con récord de 5 partidos ganados y 5 perdidos. Anoche al cierre de esta edición, UPCN se medía ante Monteros. Para hoy la jornada marca que a las 11, Obras se medirá ante Once Unidos y a las 21 UVT jugará ante Gigantes del Sur.