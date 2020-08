"Las cosas se resuelven en la cancha". Ese lema lo pregonó Julio Grondona durante sus más de 35 al frente de la AFA. Y el sanjuanino Claudio Tapia, discípulo del patriarca de Sarandí, le realizó un "homenaje" al definir que la Primera Nacional definirá sus dos ascensos a la máxima categoría con un torneo Reducido. Chiqui, de esta manera, dejó de lado las 21 fechas que se llevaban disputadas y ahora lo que resta saber es cómo será esa competencia que terminará el año y donde estará San Martín buscando volver a la elite nacional.

Todo se definió en una reunión vía Zoom de la categoría que tuvo la presencia de Tapia al inicio con una fuerte arenga a la dirigencia. Al estilo de Don Julio, la idea del presidente actual de AFA se vio plasmada de manera unánime y por eso los clubes aceptaron jugar en lo que resta del año una competencia para definir los que subirán a la flamante Liga Profesional. De esta manera, la categoría que tiene previsto retomar sus entrenamientos a inicios de setiembre, tendrá ahora que armar un esquema del Reducido. En ese sentido, se formó una Comisión de ocho directivos encabezada por el vice de AFA y presidente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile. La idea es que los clubes que deseen envíen a esta Comisión un bosquejo de cómo hacer el campeonato. Ideas son las que sobran, pero algo importante a tener es cuenta es cómo se "compensará" a clubes que estaban muy bien ubicados en lo que llevaba la campaña y ahora serán igualados con aquellos que estaban en el final. Una opción, es darles ventaja deportiva en el sentido de hacer partidos único y que si hay igualdad en los 90", pase el mejor ubicado en la tabla general. En el caso de San Martín, se encuentra en un proceso de reconstrucción de su plantel y con algunos refuerzos y el entrenador Paulo Ferrari ya en la provincia realizando la cuarentena correspondiente.

En la reunión no estuvo San Martín de Tucumán, que cuestionó a la AFA su proceder al no darle el ascenso por ser el mejor equipo de la temporada hasta el parate en marzo por coronavirus. El Ciruja no se quedó en eso y también apeló a la Justicia ordinaria del país y al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) buscando llegar a Primera. Eso, probablemente, con Don Julio no pasaba...

Cancelado

2 Los descensos previstos para esta temporada de la Primera Nacional y que caducaron por el parate por la pandemia. En ese lugar estaban Nueva Chicago y Gimnasia de Jujuy.