Enfocado. Juan Martín ganó 6-2 y 6-1 en su debut.

Juan Martín del Potro sigue su buena racha en Indian Wells y ya logró el pase a la tercera ronda, después de derrotar a la promesa australiana Alex de Minaur en dos sets (6-2 y 6-1). El argentino demostró por qué es uno de los tenistas a tener en cuenta de cara a la victoria final al pasar por encima de su rival desde el principio.



"Creo que he jugado realmente bien esta noche. Estos jugadores tan jóvenes son peligrosos pero creo que lo he hecho realmente bien para ser mi primer partido del torneo", dijo tras el choque.



Delpo jugó concentrado y no se dejó llevar por las mieles de la victoria en Acapulco, donde se consagró tras un gran torneo. Sin contemplaciones ni distracciones, martilleando a su contrincante con cada "passing", con cada drive. Mandando misiles desde la línea de fondo se llevó el primer parcial por 6-2.



El número 8 del ránking de la ATP demostraba por qué le separan casi 130 posiciones (137) de su rival.



El segundo set arrancó más igualado, con De Minaur moviendo más y mejor a Del Potro, pero el resultado acabó siendo casi el mismo. El argentino le rompió el saque en el cuarto juego para ponerse 3-1 y no volvió a ceder ni un "game" para acabar imponiéndose 6-1.



Firme y con un juego sin casi fisuras, Del Potro, a sus 29 años, pasa por uno de los mejores momentos de su carrera. Ahora, el tandilense ya está en tercera ronda, donde le espera el español David Ferrer, quien se encuentra número 29 en el ránking mundial pero es un rival más que complicado debido a su experiencia.