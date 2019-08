El doctor Lentini asistió a Ariel Suárez.



La delegación argentina de remo y canotaje se llevó un buen susto durante su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Instalados en la subsede de Huacho, varios de los integrantes del equipo fueron víctimas de una intoxicación que afectó no solamente a los deportistas albicelestes. "Tuvimos casos de deportistas con diarrea simple, por lo cual se los hidrató y se está investigando el origen del virus o bacteria porque hay casos similares en delegaciones de otros países", aseguró en TN el jefe de la delegación argentina, Diego Gusmán. De todas maneras, fue optimista: "Es en una sede ubicada a cuatro horas de Lima donde se hizo la prueba de remo y canoa. No es para alarmarse. Hay toda una movida médica tratando de identificar el punto cero donde se produce esto. Lo que nos desconcierta es que no es el agua", advirtió.