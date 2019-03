Su primer logro. “La Piojo” se cansó de conseguir títulos con las sanjuaninas y ahora ya lo hace con su nuevo equipo: Tristán Suárez.



Por su talento y por su juego, Carina Guzmán es una de las máximas exponentes del hockey sobre césped local. La “Piojo” surgida y forjada en Universidad, emigró este año para reforzar durante una temporada a Tristán Suárez de Ezeiza con el que ya ganó su primer titulo hace unas semanas y con el club que aspira a ascender de categoría.



No fue fácil para la “Piojo” tomar la decisión de dejar a “Las Patitas”, pero decidió arriesgarse y buscar nuevos desafíos, en ese horizonte apareció Tristán, el equipo bonaerense que siempre es animador de los grandes torneos de la Capital Federal. La profe de Educación Física se adaptó rápido al nuevo equipo y ya dio su primera vuelta olímpica vistiendo sus nuevos colores: lo hizo ganando la Copa “Cissab” hace unas semanas y que tuvo carácter internacional: “Las Monas”, como se conoce a Tristán Suárez, derrotaron a la Selección de Perú (por 1 a 0), al club Italiano “B” (por 2 a 1) y al equipo uruguayo “Old Christians” de Montevideo (por 2 a 0).



“Estoy muy contenta de sumarme a este nuevo club. El objetivo es poder seguir creciendo en lo deportivo y a nivel personal. Es un nuevo reto que me da el hockey y lo voy a aprovechar al ciento por ciento como lo hice siempre”, valoró y sobre su adaptación agregó: “El equipo me recibió muy bien, las chicas me hacen sentir parte en todo momento y eso me da tranquilidad. Aunque son varios cambios que debo hacer. Por ahora estoy trabajando como profe en el club, pero la idea es seguir capacitandome y llevarlo a otras áreas”, contó la “Piojo” quien supo ganar varios años la terna del “Deportista del Año” en su especialidad.

Puro talento. La sanjuanina es una de las mejores jugadoras de la provincia y ahora decidió llevar su juego y su talento al hockey bonaerense.



Sobre su máximo objetivo este ciclo en donde disputará el Metropolitano, la sanjuanina expresó: “Ojalá que las cosas salgan bien, me gustó la idea de sumarme al proyecto. La idea es quedarme un año y lograr el ascenso. Las definiciones son en noviembre, falta mucho, es un torneo largo pero vamos a buen paso”, expresó La Piojo quien no abandonará del todo a “Las Patitas”, equipo con el que disputará los torneos de Pista y la Liga, cuando Tristán tenga receso.