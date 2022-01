Ayer fue presentado el nuevo equipo que representará a San Juan en la Liga Federal de Básquetbol, que comenzará el próximo 28 de enero. El Revolución Básquet San Juan surgido de la fusión de tres clubes, Urquiza, Universidad y Ausonia, que con el apoyo de la Secretaría de Deportes y la Federación de Básquetbol local, competirá en la tercera categoría nacional que tiene la Cabb (Confederación Argentina de Básquetbol).

De esta manera San Juan contará con dos equipos en los estamentos previos a la Liga Nacional. El Jáchal Basquet que está jugando en la Liga Argentina, y este Revolución que lo hará Liga Federal (nombre que reemplaza al de Torneo Federal) torneo en el que participarán 102 clubes de 20 Federación de todo el país.

El Secretario de Deportes, de la provincia, Jorge Chica, fue el encargado de presentar en sociedad a este proyecto nacido con la intención de potenciar a los jugadores locales. Lo acompañaron en el acto el presidente de la Federación local, Darío Bustos, y los presidentes de los tres clubes comprometidos en el proyecto: Luis Bustos (Urquiza), Fabio Benedetti (Ausonia) y Lucas Molina (UNSJ). Posteriormente, se sumó el técnico, Sergio Cabañas, quien hizo entrega de una camiseta al funcionario.

La nómina de jugadores que ya está entrenando para el debut, que será ante GEPU (Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos) de San Luis, esta conformada por valores de los clubes que participan del torneo provincial, al que se sumaron dos refuerzos que ya cuentan con experiencia en competencias de Liga. Por reglamento, con la idea de promocionar el básquetbol de base las plantillas deben estar integradas por cinco jugadores mayores, dos jugadores U23, tres jugadores U21 y dos U19 o menores.

La actividad estará sectorizada en ocho divisiones regionales y algunas de ellas también estarán subdivididas. Las ocho zonas serán: NOA, Cuyo, NEA, Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe, Región 1, Patagonia y Buenos Aires-FeBAMBA. Se jugará la primera etapa dentro de cada división hasta la primera semana de Mayo. A partir de esa fecha los cuatro clasificados de cada división accederán a la siguiente etapa cruzándose de la siguiente manera: NOA vs. Cuyo, NEA vs. Entre Ríos, Córdoba-Santa Fe vs. Región 1 y Patagonia vs. Buenos Aires-FeBAMBA.

La Región Cuyo esta integrada por, Revolución; acompañado de Montmartre e Hindú (Catamarca); GEPU (San Luis); y seis equipos riojanos: Amancay, Atlético Riojano, Unión, Banco Rioja, Facundo y Rioja Juniors.