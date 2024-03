Scaloni aprovechó los amistosos contra dos rivales de menor calibre para darle minutos a varios jugadores que vienen pidiendo pista y para hacer ensayos en todas las líneas, desde el arco hasta el frente de ataque. Scaloni les dio poca importancia a los resultados abultados de estos dos últimos amistosos frente a El Salvador (3-0) y Costa Rica (3-1), rivales de menor calibre. En su libreta aparecen subrayados varios nombres propios de la Selección Argentina. Esta gira por Estados Unidos la aprovechó para hacer varias pruebas y darles minutos en cancha a jugadores que vienen pidiendo pista hace rato. El balance, desde ya, fue positivo y la lista para la Copa América tiene cada vez más candidatos.

El último viernes en Filadelfia, sorprendió al plantar una defensa inédita. Nehuén Pérez, habitual zaguero en Udinese, se desempeñó como lateral por derecha y, si bien no es su puesto natural, tuvo una actuación más que aceptable, se asoció con Ángel Di María y en varios tramos del partido cruzó la mitad de la cancha y llegó hasta el fondo. Fue la primera gran apuesta de Scaloni, quien no contó en esta doble fecha FIFA con Gonzalo Montiel. Así como utilizó a un central de lateral, también ocurrió un caso a la inversa: Nicolás Tagliafico, marcador de punta izquierda desde sus inicios en Banfield hasta la actualidad en Lyon, acompañó a Cristian Cuti Romero en el corazón de la defensa contra El Salvador. De paró al polifuncional Nico González, aunque no es ninguna novedad ya que jugó en ese sector de la cancha en las últimas Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Sin Messi, afectado por una pequeña lesión en el isquiotibial de su pierna derecha, Scaloni ensayó un mediocampo con cuatro volantes de buen pie y con la precisión de un relojero. En el círculo central convivieron Enzo Fernández y Leandro Paredes en la derecha se movió Rodrigo De Paul y en la izquierda Giovani Lo Celso. Dos de los tres goles nacieron de este sector, ya que sacudieron las redes Enzo y Gio, frecuentes pisadores del área grande.

Las pruebas siguieron en el segundo amistoso ante Costa Rica en Los Ángeles. Más allá de ser un intocable y pilar fundamental de la Scaloneta, Emiliano Dibu Martínez descansó y vio desde el banco de suplentes el debut absoluto de Walter Benítez. El chaqueño ex Quilmes desde hace tiempo es figura en PSV de Países Bajos y tuvo su oportunidad con el buzo albiceleste en la Mayor: se mostró preciso en la salida desde el fondo y tapó un cabezazo de sobrepique, pero no pudo evitar el gol de rebote de Wanfred Ugalde más allá de su estirada ante el primer remate de su compañero. Y en el frente de ataque, si bien arrancaron de titulares los campeones Ángel Di María y Julián Álvarez, todos los reflectores apuntaron a Alejandro Garnacho, quien ya había sumado 45 minutos días atrás. El extremo de Manchester United, indomable a perfil cambiado, jugó por primera vez desde el silbatazo inicial y, aunque su participación fue de mayor a menor, sigue escalando en la consideración del cuerpo técnico, que además hizo debutar a Valentín Carboni.

Agenda futura

De cara al debut en Copa América del 20 de junio, Argentina tiene previsto un par de amistosos anteriores al arranque que serían ante Ecuador y ante Guatemala en suelo de Estados Unidos, aunque AFA estaría organizando uno de despedida.