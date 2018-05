Picante. Jofré de Sportivo y Pinto de Unión se disputan una pelota. Como ya es costumbre, Unión y Sportivo jugaron el encuentro como un clásico.

El fútbol sanjuanino de Primera División tuvo actividad este fin de semana con la disputa de la 7ma fecha. El líder Unión logró vencer a Desamparados por 1 a 0 y continúa siendo líder del campeonato. Emmanuel Reinoso, ex Sportivo, anotó el único tanto del encuentro y así Unión sigue firme en su intención de clasificarse a semifinales cuando todavía restan varias fechas.



Entre otros resultados, Alianza le ganó a Colón 2 a 1 con los goles de Nicolás Manrique. Para el Merengue marcó Renzo Ahumada. En Chimbas, Peñarol y Trinidad no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0. En tanto que Libertad Juvenil goleó 5 a 2 a Rivadavia con los goles de Alberto Espinoza, Lucas Montaña (de penal), Cristian Luna, Jesús Zabaleta y Luciano Riveros. Para el de La Bebida descontó Nicolás Aguilera y Gabriel Montenegro.



Además, en Pocito, Atenas le ganó a 9 de Julio 3 a 1 con goles de Cristian Villegas, Michel García y Jorge Velázquez, mientras que para el "Nueve" anotó Raúl Figueroa. En la visita se fueron expulsados Iber Barrionuevo y Alan Salinas. En Marquesado, el local con gol de Gabriel Muñoz derrotó a Juventud Unida que no logra levantar cabeza y sigue complicado en zona de descenso.



Por último en la Esquina Colorada, Del Bono goleó a Aberastain 4 a 1 con goles de Lucas Suesa, Matías González, Julio Balmaceda y Walter Toledo, para el Naranja de Pocito descontó Maximiliano Herrera.



La próxima fecha que tendrá choques atractivos entre los cuales se dará el clásico entre Desamparados y San Martín tendrá su programación esta noche en la sede de la Liga (Foto e información: Nuestro Fútbol).