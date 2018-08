Al frente. Uno de los ataques del local Unión. Al final, con un gol de su estrella Soldano, el Tatengue sacó una pequeña diferencia y ganó en el debut.

Unión comenzó con el pie derecho. De la cabeza de su goleador, Franco Soldano -que podría emigrar al fútbol europeo-, le ganó al ascendido Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 0. El conjunto marplatense demostró que está en formación y eso tiene un costo. A pesar de ello, aguantó todo lo que pudo.



Todo mejoró en el complemento porque el período inicial fue deslucido, aburrido. No obstante, sirvió para poner a prueba los estilos de cada equipo. Unión quiso ser agresivo en la marca para forzar el error de su rival, pero no tuvo consistencia. Tampoco tuvo buena conexión entre volantes y delanteros. Aldosivi no se desesperó ni tampoco perdió el orden. Con esos simples argumentos pudo contener al adversario. Sólo una diagonal de Zabala complicó a Pocrnicj. La visita se aproximó a Nereo en el complemento. La más lucida fue la que terminó malogrando Pisano. Unión fue cambiando con los cambios. El más acertado fue el del "Droopy" Gómez. El volante le dio más intensidad al juego rojiblanco y de su pie derecho partió el tiro libre que conectó Soldano para establecer la justa diferencia que hubo entre ambos equipos.

FRANCO SOLDANO

"Sólo pensé en Unión nada más"

Franco Soldano, la figura del Tatengue y autor del gol del triunfo contra Aldosivi de Mar del Plata, pudo haber jugado su último partido en Santa Fe. Es que al jugador lo andan buscando de varios países, entre ellos España, Inglaterra y Grecia. "Yo sólo digo una cosa: me preparé para este partido, en la semana veremos qué pasa. Todo lo que digan yo no me hago cargo", aclaró el delantero.



Brazos abiertas, sonrisa de lado a lado y un gesto de satisfacción enorme. Esa tal vez pueda ser la última imagen en Santa Fe de Franco Soldano, quien fue el autor del triunfo contra Aldosivi y que podría seguir su carrera en Europa.



"En este tiempo me dediqué sólo a pensar en Unión y a prepararme para este debut del torneo. Veremos qué es lo que ocurre esta semana", dijo el cordobés de 23 años que metió la cabeza en el área para que el equipo de Madelón se quedara con los tres puntos ante el bebutante equipo marplatense.