Adentro. Rafael Santos Borré marcó de penal la apertura del marcador ante Boca el martes, en Núñez. De local, a River en esta Libertadores le cobraron cinco penales, de los cuales marcó tres.

"Les mostré un video de cómo los jugadores de River se tiran siempre buscando que les cobren penal. Es una constante de ellos". Aún con la derrota bien fresquita de 0-2 que dejó a su Boca muy complicado para remontar la semis en la revancha, Gustavo Alfaro habló de la "sugerencia" que les brindó a sus dirigidos antes del cruce en el Monumental.



El entrenador se refería a lo que es un dato irrefutable: en esta Copa Libertadores a River le cobraron 7 penales a favor en 11 partidos que disputó.



Cuatro de esos siete llegaron mediante el súper polémico VAR, tal cual ocurrió el martes con el penal que cambió por gol Rafael Santos Borré apenas a los 2 minutos del partido.



Hay otro dato contundente: en los últimos cuatro partidos jugados en Núñez por competencias de Conmebol cobraron cinco penales a favor de River, todos con la particularidad que fueron luego de consultar al VAR.



Al póker que le dieron en esta Libertadores se debe sumar el de la final de la vuelta por la Recopa Sudamericana ante el Paranaense. En ese caso, no lo pudo concretar ya que Ignacio Fernández falló.



"Parece que los del VAR tiene mucho crédito (en el celular) porque llaman muy seguido cuando juega River". Ramón Ábila utilizó la ironía para referirse a la jugada que desembocó en el 1-0 para la Banda en Núñez.



VAR mediante, el campeón de América recibió cuatro penales de anfitrión, todos a partir de octavos de final: uno ante Cruzeiro que erró Suárez; dos contra Cerro Porteño, ambos convertidos, uno por Santos Borré y el otro por Nacho Fernández; y el del martes, anotado por Santos Borré.



En la fase de grupos, al equipo de Marcelo Gallardo le concedieron tres penales, ninguno mediante el VAR.



Erró un par, ambos con Alianza Lima: en Perú lo dilapidó Santos Borré y en Buenos Aires, lo falló Pratto. Mientras que el único que anotó fue ante Internacional a través del Oso, en Porto Alegre.



"El que quiera hablar del árbitro, se le va a notar la camiseta. Está tapando lo que pasó hoy (por el martes). Nada más. No tengo otra cosa para decir", se descargó Gallardo en la conferencia de prensa. Algo cierto en el sentido que el VAR tuvo una influencia vital en el resultado del partido, pero no menos real que la clara superioridad futbolística del campeón de América sobre sus "primos".

Revancha

Bajo la lupa

La Conmebol tendrá que designar dentro de dos semanas los árbitros para el desquite en la Bombonera el 22 de octubre, a las 21,30 horas. No será un árbitro argentino, de acuerdo a lo pautado los clubes con el máximo organismo sudamericano.

Primero, lejos

Respecto de los equipos que disputan la Superliga argentina, River es el equipo con más penales sancionados a favor. El Millonario recibió 18 penales y cuatro en contra en los 42 partidos que lleva disputados en 2019.



La diferencia ante los otros equipos es rotunda. San Lorenzo, con seis, es el segundo con más penales a favor en 32 partidos jugados. Más atrás están Banfield, Godoy Cruz y Lanús que contabilizan cinco cada uno. Boca suma cuatro penales cobrados a favor, tres de ellos en la Libertadores (y uno en contra).



River también tiene un récord no muy grato en este año calendario.



Es el año con mayor ineficacia en penales: lleva errados ocho en lo que va del año. Entre los encargados de patear, Ignacio Fernández es el que más erró, con tres.